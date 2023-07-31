Средняя цена каско выросла на 5-14% с начала года

Средняя стоимость каско с классическим наполнением (без франшизы и ограничения покрытия) выросла на 5-14% с начала года, рассказали «Известиям» в крупнейших страховых компаниях.

В СОГАЗ зафиксировали увеличение на 14%. Это связано повышением тарифов на европейские и японские бренды авто из-за роста стоимости их ремонта. Также увеличилась доля клиентов, которые страховали новые машины, объяснили в организации.

В первом полугодии 2023-го цена полного каско колебался в пределах 10% и достигла примерно 70 тыс. рублей, отметили в пресс-службе «Совкомбанк Страхования». Эта тенденция связана с ростом стоимости автомобилей, от которых и рассчитываются взносы по каско, объяснил директор департамента андеррайтинга моторного страхования СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.

По его словам, в отдельных сегментах пришлось значительно увеличить тарифы — на 20-30%. Например, по Mercedes запчасти подорожали на 70-80%. Такое изменение сильно влияет на цену ремонта.

Сейчас крупнейшие компании лишь немного повысили цены на каско, сообщил вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Однако до конца года корзина запчастей подорожает еще на 8,5%, что может привести к пересмотру тарифов.

Автодилеры, опрошенные «Известиями», сообщили о росте цен на запчасти с начала этого года. В «Автодоме» зафиксировали подорожание комплектующих на 30-35%, в «Авилоне» — на 20-25%. Однако из-за падения курса рубля в июле компании ожидают дальнейшего повышения стоимости деталей. Ослабление нацвалюты может привести к динамике в пределах 20-25% (с июля до конца года), считают в «Ключавто».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный подсчет: с начала года средняя цена каско выросла на 5-14%