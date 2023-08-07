WSJ сообщила о недостаточной готовности ЭКОВАС к вводу войск в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока не готово к применению военной силы против мятежников в Нигере. Об этом 6 августа сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного военного одной из стран-членов объединения.

Отмечается, что семидневный период, который ЭКОВАС дало мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти, истек 6 августа. Однако сообщество не предприняло попыток ввести войска в Нигер.

«В настоящее время нам необходимо нарастить силы наших подразделений, прежде чем принимать участие в подобных боевых действиях. Успех любых боевых действий зависит от хорошей подготовки», — приводит газета слова военного.

Ранее в этот день Национальный совет спасения родины (НССР), который является правящим органом мятежников Нигера, заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Однако не уточняется, какое именно государство может готовить нападение.

Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.

Также МИД РФ заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне. Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров сказал, что Москва не считает, что ситуацию в Нигере можно урегулировать вмешательством во внутренние дела государства. Также он указал на беспочвенность подозрений в адрес России.

4 августа министр обороны Чада Дауд Яйя Брахим заявил, что вариант вооруженного вмешательства в ситуацию, происходящую в Нигере, не рассматривается. По его словам, кризис необходимо разрешить путем диалога.

В тот же день агентство Reuters написало, что военное командование государств ЭКОВАС разработало план возможной интервенции Нигера.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вряд ли вмешательство внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере 30 июля пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.