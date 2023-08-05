Полёт Мухина: хавбек ЦСКА сделал дубль в дерби с бывшим клубом

Субботний матч третьего тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Локомотив» стал первым московским дерби в новом сезоне. Оно осталось за армейцами, которые взяли верх со счётом 4:1. Героями встречи стали нападающий Фёдор Чалов, на счету которого гол с пенальти и две голевые передачи, и полузащитник Максим Мухин, забивший два мяча в ворота команды, из которой ушел два года назад.

Кадровые расклады

Участники противостояния на «ВЭБ Арене» были лучшими командами чемпионата в весенней части прошлого сезона, когда набрали больше всех очков. «Локомотив» благодаря этому быстро обезопасил себя от угрозы вылета из РПЛ, которая возникла из-за провальных результатов летне-осенней части чемпионата, и поднялся с 14-го места на восьмое.

А ЦСКА сумел подняться с пятого на второе, завоевав первые за пять лет медали национального первенства. Кроме того, подопечные Владимира Федотова сумели выиграть Кубок России. В межсезонье они потеряли одного из ключевых игроков своей команды прошлого сезона — полузащитника Хесуса Медину. Парагвайского футболиста продали в ряды заклятого врага армейцев — московского «Спартака».

Это не помешало красно-синим достойно выступить в Суперкубке России. После ничьей в основное время (0:0) они проиграли «Зениту» лишь в серии пенальти (4:5). Но чемпионат они начали неровно. Сначала проиграли в гостях екатеринбургскому «Уралу» (1:2), потеряв из-за травмы в середине первого тайма основного защитника Виллиана Рошу. Кроме того, надолго выбыл другой ведущий игрок обороны Игорь Дивеев. А затем сумели выиграть в Грозном у «Ахмата» (3:2) по итогам сумасшедшей встречи, когда арбитр Владислав Безбородов назначил пять пенальти.

У ЦСКА перед матчем с «Локомотивом» были очевидные кадровые проблемы. Команда пока не очень активна в плане приобретений новых игроков. Лишь на этой неделе армейцы подписали контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевом. Но заявлять на матч с «Локо» его не стали.

Поэтому на скамейке запасных, как и в предыдущих встречах, остались почти одна молодёжь. Которая, правда, отлично проявила себя в стартовом матче группового этапа Кубка России, разгромив в гостях «Оренбург» со счётом 6:0. А один из них — 17-летний защитник Михаил Рядно — уже немало поиграл в чемпионате, выйдя вместо травмированного Роши по ходу игры с «Уралом» и отыграв полностью матч с «Ахматом». Получит он свой шанс и в субботнем дерби.

«Локомотив» после мощной зимней трансферной кампании и точечных усилений летом оказался с максимальной широкой обоймой статусных футболистов. Проблемы есть лишь в центре обороны, где вместе с хорошо себя проявляющим, но недостаточно опытным молодым Егором Погостновым в последних играх на поле выходил Иван Кузьмичёв, к которому было немало вопросов ещё в прошлом сезоне по части соответствия уровню топ-клуба.

Начали сезон «железнодорожники» с домашней ничьи с казанским «Рубином» (2:2) и выездного разгрома воронежского «Факела» (4:1) в чемпионате России, а также домашней победы над «Уралом» (2:1) в Кубке России.

Ход встречи

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выпустил почти всех лидеров своей команды последних месяцев — Артёма Дзюбу, Артёма Карпукаса, Дмитрия Барионова, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и особенно результативного этим летом Наира Тикнизяна. До середины первого тайма преимущество было на стороне «железнодорожников», которые почти не выпускали ЦСКА с его половины поля и сделали несколько опасных атак.

Армейцы лишь пару раз ответили мощными ударами мимо ворот, но 28-й минуте получили право на пенальти, когда Чалов ворвался в штрафную, и Илья Самошников случайно попал ему по ноге. Сам пострадавший в очередной раз реализовал одиннадцатиметровый. А буквально через две минуты он сделал красивый пас пяткой в чужой штрафной, выведя Гайича на ударную позицию прямо перед вратарём Ильёй Лантратовым. Серб удвоил преимущество ЦСКА.

Омрачила ситуацию для красно-синих лишь очередная травма основного игрока. На 35-й минуте пришлось менять Бахтиёра Зайнутдинова. И вновь на поле вышел Михаил Рядно. Преимущество в два мяча позволило ЦСКА уверенно контролировать ход встречи. А почти окончательно убил интригу Максим Мухин, отлично пробивший на 55-й минуте после неудачного выноса мяча в исполнении Марио Митая.

Тут же Галактионов сделал тройную замену, убрав Пиняева, Тикнизяна и Самошникова. Вместо них вышли Дмитрий Рыбчинский, Максим Ненахов и лидер атак команды последних месяцев Вильсон Изидор. А через пять минут с поля убрали Дзюбу и Глушенкова, выпустив Владислава Сарвели и мало играющего при нынешнем тренере звездного полузащитника прошлых лет Антона Миранчука. Уходящего на скамейку Дзюбу трибуны громки освистали.

Уже через минуту появился шанс на возрождение интриги, когда после подачи с углового Погостнов головой отправил мяч в дальний угол. Но тут же Чалов начал ответную атаку, после его паса Рядно навесил с левого фланга в центр чужой штрафной, где Мухин выиграл верх и головой забил четвертый гол.

Для Максима это один из лучших матчей в ЦСКА. Он дебютировал в РПЛ весной 2021 года за «Локомотив», с которым выиграл бронзу чемпионата и Кубок России. Яркая игра привела к попаданию в сборную России и поездку на чемпионат Европы. При этом с игроком его тогдашний клуб не смог договориться о новом контракте, и он ушел в ЦСКА.

В прошлые два сезона Мухин не часто попадал в основной состав, но встречу со своим бывшим клубом начал с первых минут и воспользовался шансом. А его команда спокойно доиграла матч и завоевала три очка.

— Pаслуженно победили, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. — Наверно, за счет того, что просто лучше подготовились к игре. Лучше получалось взаимодействовать на поле. Хотя начало было непростым — «Локомотив» нас простил. Но потом мы владели в целом инициативой и действовали острее. Отсюда и победа.

В других играх субботы также зафиксированы крупные счета. Самарские «Крылья Советов» разгромили дома «Ростов» (5:1), «Спартак» уничтожил в гостях «Рубин» (4:1). Более скромно «Урал» обыграл на выезде «Оренбург» (2:0), оставшись в меньшинстве в самом начале матча. Сутками ранее «Краснодар» взял дома верх над «Пари Нижний Новгород» (1:0) и делит лидерство со «Спартаком», вместе с красно-белыми оставаясь последней командой, не потерявшей ни одного очка в первых трех турах.

В воскресенье тур завершится тремя матчами. Помимо встречи «Зенита» и «Динамо» калининградская «Балтика» примет воронежский «Факел», а «Сочи» в родных стенах сыграет с «Ахматом».