«Не скажу, что блещем стабильностью»

Старт футбольного сезона оказался удачным для «Ростова». В первых матчах команда одержала волевую победу над воронежским «Факелом» (2:1) в чемпионате и взяла верх над казанским «Рубином» (1:0) в Кубке России. В день домашней игры второго тура РПЛ против петербургского «Зенита» удалось решить все проблемы с дозаявкой игроков, и большинство новичков сразу вышли на поле. Они помогли добиться ничейного результата в игре с действующим чемпионом, сравняв счет в концовке встречи (1:1).

В интервью «Известиям» вратарь «Ростова» Сергей Песьяков оценил старт сезона, прокомментировал ситуацию с новичками, рассказал о целях на чемпионат и высказался об инциденте между полузащитником своей команды Хореном Байрамяном и бразильским хавбеком «Зенита» Густаво Мантуаном.

— Старт сезона для «Ростова» можно признать успешным?

— Победы над «Факелом» и «Рубином» были непростыми, но они достигнуты. А ничья с «Зенитом», понятное дело, не может быть неудачей — всё-таки спаслись в концовке от поражения в матче с чемпионом пяти последних сезонов. А могли и выиграть. Но свое мы забрали. Немалую часть матча провели очень хорошо. Не скажу, что были на голову сильнее, но в целом ничья — справедливый результат.

— Как смотрелся из ворот эпизод в матче с «Зенитом» между Хореном Байрамяном и Густаво Мантуаном, когда последний рухнул на газон и хватался за голову?

— Что тут сказать... Марикон он (смеется). Мантуан — марикон. Потом забьете в поисковике и посмотрите, что это означает (от испанского слова Maricon — нецензурный вариант названия человека с нетрадиционной ориентацией. — «Известия»). Ну, блин, они оба идут друг другу навстречу. Что там падать? Кстати, Мостовой неплохо потом пошутил по этому поводу: нос большой — вот и задел случайно (смеется). Нет, если серьезно: чего падать-то? Бред получился. Никаких там движений не было, чтобы кого-то задеть. Они просто бежали навстречу друг другу. А Мантуан зачем-то стал падать и хвататься руками за лицо. Марикон — я еще во время игры Мосту кричал это, чтобы показать свое отношение к поведению его бразильца.

— Но вы можете порадоваться, что это не привело к удалению Байрамяна?

— Ну так Мантуан сам шел на конфликт. Провоцировал просто Хорика — что тут говорить еще. Я и говорю: марикон (улыбается).

— Не боитесь, что «Ростов» так постоянно будут провоцировать? Всё-таки после четвертого места в прошлом сезоне и удачного старта в нынешнем настрой на вас будет еще больший у соперника.

— Давайте в футбол играть лучше.

— Качеством игры «Ростова» в начале сезона удовлетворены?

— Стараемся играть в свой футбол. Где-то получается меньше, где-то больше. В первых матчах меньше получалось играть низом, с «Зенитом» это больше удавалось. В целом всё в процессе. Не скажу, что мы блещем стабильностью. У нас достаточно молодая команда всё-таки. Сейчас немного разбавили уже опытными ребятами с возвращением Леши Ионова, приходом Ромы Акбашева. Посмотрим, как это сработает в сезоне.

— Как, кстати, сказывалась ситуация с невозможностью заявить на чемпионат Ионова, Акбашева и других новичков, из-за которой они не смогли сыграть в первых играх и только в день матча с «Зенитом» смогли выйти на поле?

— Конечно, это неприятно. Все переживали из-за этого, из-за неопределенности с тем, кого можно поставить в состав, кого нет. Я лично только в раздевалке перед матчем с «Зенитом» узнал, что проблема решена и они могут играть. Но в целом команде надо отдать должное — перетерпели ситуацию, выиграли оба матча, где не могли дозаявить ребят.

— «Ростов» готов снова побороться за медали в этом сезоне?

— Мы будем стараться идти от матча к матчу. Я, конечно, хочу, чтобы мы закончили чемпионат в тройке, улучшили результат прошлого сезона, выиграли медали, до которых немного недотянули в концовке. Но пока не надо рассуждать об этом и гнать лошадей. Давайте хотя бы первый круг отыграем. Может, вы будете спрашивать, почему «Ростов» на 14-м месте идет. Опять же, трансферное окно еще не закончилось. Когда оно закроется, посмотрим, кто как усилился, что к чему, и можно будет о чем-то говорить.