Защита в беспорядке: какие матчи 3-го тура РПЛ вызывают особый интерес

Третий тур Российской премьер-лиги обещает много ярких матчей. Центральный из них пройдет на «ВЭБ Арене», где ЦСКА примет «Локомотив». Железнодорожники не могут обыграть армейцев уже два года — с июля 2021 года, когда «Локо» тренировал Марко Николич. Сейчас есть хорошая возможность прервать эту серию, учитывая кадровые проблемы армейцев и атакующий потенциал «Локо». Не менее интересно будет посмотреть за противостоянием «Зенита» и «Динамо». Смогут ли действующие чемпионы обыграть принципиального соперника без дисквалифицированного главного тренера и лучшего игрока прошлого сезона Малкома.

ЦСКА – «Локомотив»

Армейцы, несмотря на победу в Грозном во втором туре, испытывают огромные проблемы с составом. Из-за травм они потеряли всех центральных защитников, а летом команду покинул один из лидеров атакующей линии Хесус Медина. Трансферов на вход пока нет. Поэтому нынешний «Локо», кажется, вполне способен прервать безвыигрышую серию в этом дерби.

В непростом матче против «Факела» в Воронеже атака гостей сыграла ярко: Дзюба, Пиняев и Глушенков организовали несколько мячей, при этом лучший бомбардир команды — защитник Наир Тикнизян, который пока забивает в каждом матче нового сезона. Для него игра явно будет особенной — именно из ЦСКА он переходил в «Локо» в августе 2021 года. И пока ни разу не побеждал бывшую команду.

Это тоже одна из интриг матча — как себя покажет Тикнизян против армейцев. Наир делает результативные действия уже семь игр подряд в составе «Локо» и сборной Армении. Серия может продолжиться и на «ВЭБ Арене».

— Тикнизян в очень хорошей форме, дает большой объем, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев. — В целом у Михаила Галактионова очень интересная команда. Но в конце прошлого сезона «Локомотив», надо признать, выглядел мощнее. В матче с «Факелом» вновь вскрылись проблемы в обороне — в ряде моментов команда Евсеева просто простила гостей. ЦСКА может этим воспользоваться. У армейцев тоже проблемы в обороне из-за травм лидеров. В целом мы можем увидеть результативное московское дерби.

«Рубин» – «Спартак»

Казань — один из особенных выездов для «Спартака». Здесь фанаты впервые исполнили песню «Знаешь ли ты» Максим, которую включили на Центральном стадионе в перерыве матча. Тут были крупные шествия фанатов на центральной улице города. Здесь же случился шедевральный гол Ивелина Попова ударом слета в девятку, дубль Артема Дзюбы в разгромном матче 4:0 при Хакане Якине, когда Тарас Бурлак не знал, как сдержать форварда.

Традиционно матчи с участием «Спартака» собирают в Казани приличную аудиторию. Последний год «Рубин» провел в ФНЛ, и город заскучал по большим соперникам. «Спартак» — это афиша, ради которой жители Казани могут все-таки бросить все свои дела, дачи и приехать на стадион.

Главный тренер хозяев Рашид Рахимов накануне матча заявил журналистам, что даже не пытается настроить своих игроков — они и так понимают, что за соперник едет в Казань. «Спартак» — один из лидеров таблицы РПЛ, который пока не терял очки. «Рубин» попытается это исправить. Казанцы в новом сезоне пока не побеждали — две ничьи и поражение в Кубке.

Александр Зотов, Олег Иванов, Мацей Рыбус, Солтмурад Бакаев — в составе казанцев хватает бывших игроков и воспитанников «Спартака», для которых матч станет особенным.

— Это будет трудный матч для обоих команд, – заявил «Известиям» бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо. — Это начало сезона, новички только вливаются в коллективы, многие линии не сыграны. Одно могу сказать точно: «Спартаку» не стоит ждать легкой победы. Перед своими болельщиками «Рубин» даст бой, хоть футболисты в целом и уступают красно-белым в классе.

«Зенит» – «Динамо»

Еще одна статусная афиша тура: чемпион страны дома принимает «Динамо», но без Сергея Семака на скамейке. Тренера удалили в прошлом туре после игры с «Ростовом» (1:1). Клуб просил отменить красную Семака в РФС, но решение судьи осталось в силе. Тренер «Зенита» будет смотреть за игрой с трибуны.

«Динамо» при Марцеле Личке пока не побеждает: команда проиграла в первом туре «Краснодару», сыграла вничью во втором туре с «Крыльями Советов», а в Кубке России уступила по пенальти «Пари НН». И новому тренеру пока не удается выстроить игру команды. Как отметил недавно Личка, дело в психологии.

«Не все игроки «Динамо» уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — «Спартаком» и ЦСКА. Они этого еще не чувствуют», — сказал он в эфире «Россия 24».

Матч с «Зенитом» — серьезная проверка для «Динамо». Очередная неудача и невразумительная игра будут обсуждаться с точки зрения перспектив на весь сезон.

В прошлом чемпионате в Санкт-Петербурге Марцел Личка потерпел болезненное поражение с «Оренбургом»: его команда проиграла 0:8, пытаясь играть с чемпионом России в открытый футбол. Ближайший матч покажет, какие выводы Личка сделал после того провала.

— Проблемы «Динамо» начались еще в прошлом сезоне, — заявил «Известиям» бывший наставник бело-голубых Андрей Кобелев. — Уходят лидеры — Шиманьски, Моро. А покупаются игроки не в середину поля, а на фланги... Приглашаются не вожаки по натуре — Нгамале и Даса не ведут партнеров за собой. Кроме того, уезжает Ордец. А полноценной замены ему так и не нашли. Так что, на мой взгляд, в прошлом году селекция была полностью провалена! В итоге неудачи спихнули на Йокановича. Хотя дело прежде всего не в нем, а в том, кто отвечает за селекцию. Прошел год, а воз и ныне там. Нет лидера в центре поля. Нет центрального защитника, нет сильного опорника. Наверное, кто-то может обвинить во всем Личку, который пришел в команду месяц назад. Но только не я. Он-то как раз пытается сейчас поставить «Динамо» красивый, атакующий футбол. Но в одиночку чешский специалист не справится. Ему должны помогать. Так что пока бело-голубые вряд ли смогут навязать борьбу «Зениту».

«Краснодар» – «Пари НН»

Лидер чемпионата «Краснодар» дома пример «Пари НН». Команда Владимира Ивича постепенно утверждается в роли претендента на медали, хотя на неё мало кто ставил.

Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кади, Ильзат Ахметов здорово начинают новый сезон и постепенно обретают уверенность. «Краснодар» подходит к игре против «Пари НН» в роли явного фаворита и одной из самых стабильных команд лиги.

Что касается команды Сергея Юрана, то она пока не побеждала в новом сезоне — поражение от «Зенита» и ничья с «Уралом». При этом «Пари НН» — единственный клуб в лиге, который пока не забивал. Возможно, серию удастся прервать в Краснодаре.