«Весной матчи выигрывали на характере, чего не было при немцах»

Вторую половину 2022 года полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустил из-за тяжёлой травмы. Пока он восстанавливался, клуб провалил первую треть прошлого чемпионата России, оказался вблизи зоны вылета из РПЛ. Это привело к резким переменам — отставке председателя совета директоров Александра Плутника, увольнении спортивного директора Томаса Цорна, главного тренера Йозефа Цинбауэра и других немецких специалистов, руководивших командой и селекцией с лета 2021 года.

Зимой при новом руководстве и главном тренере Михаиле Галактионове был приобретен ряд статусных новичков. «Локо», вместе с восстановившимся Жемалетдиновым, провел яркую весеннюю часть сезона, выиграв большинство матчей и поднявшись на восьмое место. Теперь команда пытается сохранить этот темп в новом сезоне. Он начался для «Локо» с домашней ничьи с казанским «Рубином» (2:2) и выездной разгромной победы над воронежским «Факела» (4:1). В Кубке был обыгран екатеринбургский «Урал» (2:1).

Жемалетдинов в матче с «Факелом» отметился ударом в перекладину, после которого Артём Дзюба добил мяч голов в пустые ворота и открыл счёт. 26-летний полузащитник пытается вернуться на свой уровень 2021 года, когда он был одним из лидеров клуба, помог ему выиграть Кубок России, бронзу чемпионата, дебютировал за сборную России, сыграв с ней на чемпионате Европы и в отборочных матчах чемпионата мира-2022.

В интервью «Известиям» Жемалетдинов оценил старт сезона для «Локо», объяснил, за счет чего команда прибавила после смены руководства, выразил желание снова попасть в сборную России и оценил возможность навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

— Как получился столь мощный удар, что мяч от перекладины и газона отскочил в голову Дзюбе, который открыл счёт в матче?

— Я поначалу надеялся, что он залетел в ворота уже после моего удара (улыбается). Он же отскочил от перекладины в районе ленточки, издали мне показалось, что в ворота упал. Потом посмотрел повтор — всё-таки не залетел. Дзюба — молодец, он подкараулил этот момент и забил.

— У вас такие дальние удары довольно хорошие — когда-то вы так забили на выезде «Ростову» (2:0) в ответном кубковом полуфинале.

— Мы стараемся. Стараемся побольше бить. Самое главное, чтобы моменты были.

— Как оцените качество игры «Локомотива» в первых трех матчах сезона?

— С Казанью ничья была такая, что, можно сказать, отскочили. Но всё равно играли на победу: немного не получилось — первый матч сезона. Но с каждой игрой будем стараться играть на победу и тянуться наверх в таблице.

— Верите, что сейчас сможете поддерживать такой же темп набора очков, как весной?

— Нас настраивают на каждую игру, как на победную. Поэтому будем работать, чтобы терять как можно меньше очков. Наша задача — только первое место.

— Рассчитываете сбросить с вершины «Зенит»?

— Нацеливаемся только на верх таблицы и будем делать для этого всё возможное.

— Ситуация со звёздными бразильцами в Питере, откуда уже ушёл Малком и могут уйти Вендел с Клаудиньо, облегчит вам борьбу за золото?

— Нас это не касается. Это совсем другая команда. Будем отталкиваться от себя.

— То есть были бы готовы соперничать с «Зенитом» и в его максимально боевом состоянии?

— Мы готовы с каждой командой биться и показывать свой футбол.

— Вы редко даете интервью, поэтому хочется спросить даже сейчас, по прошествии длительного времени — как ощутили все крупные изменения в «Локомотиве» за последний год — смена руководства, приход нового главного тренера и группы новых игроков? Какие изменения привели к улучшению результатов?

— В принципе поменялся настрой. Пришли в команду новые игроки. Появилось больше качества. И больше бойцовских качеств тоже. Некоторые игры мы выигрывали чисто на характере. Чего не было в прошлом сезоне. Точнее прошлой осенью.

— Если ещё конкретизировать сроки, то при немцах?

— Ну да, если конкретизировать (улыбается).

— Вы для себя считаете этот немецкий период в «Локомотиве» выброшенным из карьеры?

— Я вообще выбыл на этот период. Я лечился от травмы, поэтому меня это меньше касается. Но я очень переживал за ребят, за эти неудовлетворительные результаты. Многое не получалось у команды, но, как только пришло новое руководство и новый тренерский штаб, постепенно всё стало улучшаться — вы сами это видели. Сумасшедшая была весна, мы практически каждую игру выигрывали.

— Известно, что у немецкого руководства «Локо» были не очень хорошие отношения с вашим агентом Вадимом Шпиневым. Это сказывалось на вас? Не было мысли уйти из клуба, восстановившись от травмы, если бы не случилось смены менеджмента?

— Нет, такого не было.

— У «Локомотива» после зимней и летней селекции стала очень широкая обойма статусных игроков плюс постоянно вводится в состав молодёжь. Можно сказать, что сейчас столкнулись с самой жесткой конкуренцией за время игры в родном клубе?

— При Юрии Палыче Сёмине тоже была очень сильная команда. И тоже было очень много конкурентов. Сейчас также в «Локомотиве» серьёзная конкуренция за место в составе. Но это только на пользу. Ты тренируешься и играешь на максимуме, чтобы показать себя.

— Со стороны казалось, что, когда при Марко Николиче вы стали железным игроком основы, это вас раскрепостило так, что привело к лучшему периоду в карьере, попаданию в сборную России и поездке на чемпионат Европы.

— Да, возможно. Я тогда провел очень хорошие сборы. И весь оставшийся сезон провел на хорошем уровне. Очень досадно, что год назад получил такую тяжелую травму и немного выпал из этого ритма. Надеюсь, поймаю его заново и буду играть также, как при Марко или еще лучше.

— Есть шанс, что Артем Дзюба и Вильсон Изидор будут забивать с ваших передач с той же регулярностью, что это делал Федор Смолов при Николиче?

— Постараемся всё сделать для этого (улыбается).

— Из-за прошлогодней травмы получилось так, что вы не играли за сборную России с ноября 2021 года, когда еще мало кто мог предположить ее отстранение от международных турниров из-за санкций. Вам интересно ездить в нее только на товарищеские матчи?

— Конечно. Вызов в сборную — это всё равно хорошая новость. Это возможность поработать с другими сильными игроками, с другим тренерским штабом. Это всё равно идет в плюс для футболиста.