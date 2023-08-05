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Зеленский предупредил дипломатов о нарастающем давлении Запада по переговорам с РФ

NYT: Зеленский признал давление Запада по переговорам с Россией
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Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин
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Президент Украины Владимир Зеленский признал давление на него союзников, чтобы он согласился пойти на переговоры с Россией. Об этом в субботу, 5 августа, говорится в публикации на сайте газеты The New York Times (NYT).

«В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы, по его мнению, будет нарастать давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам», — отмечается в статье.

Встреча украинского лидера с дипломатами прошла в ходе экстренного совещания в преддверии переговоров в Джидде.

Перед ними поставлена задача сохранения поддержки стран Запада, так как контрнаступление украинской армии не привело к ожидаемому результату, отмечает «Газета.Ru».

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В субботу Саудовская Аравия проведет встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по вопросу украинского кризиса. Участие РФ во встрече не планируется.

Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля заявила, что встреча в Джидде будет небесполезной, если поможет странам Запада осознать тупиковость так называемого мирного плана Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. По его словам, предстоит до конца понять цели консультации и что организаторы планируют обсудить.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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