Курс доллара и евро в августе 2023 года — прогнозы экспертов

Уже несколько дней на валютном рынке наблюдается рост курса основных резервных валют к рублю. Цены на них достигли показателей марта 2022 года. О том, как изменился курс евро и доллара и что по этому поводу думают эксперты, читайте в материале «Известий».

Курс доллара и евро к рублю

В пятницу, 4 августа, курс евро превысил 105 рублей, а курс доллара — 95 рублей. По состоянию на 18:03 стоимость европейской валюты составила 105,78 рубля, а американской — 95,83 рубля, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз такие показатели фиксировались 28 марта 2022 года.

Курс доллара и евро к рублю — прогнозы

Как отметил в беседе с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, позиции рубля могут укрепиться после 15 сентября, когда будет принято решение по ключевой ставке. Эксперт пояснил, что рост американской валюты вызван дисбалансом спроса и предложения, так как в стране меньше долларов и евро, чем нужно бизнесу.

По мнению аналитика, курс рубля может вырасти, если Банк России повысит ключевую ставку до 9,5–10%. Тогда есть вероятность, что стоимость евро опустится ниже 100 рублей, а доллара — ниже 90. Тем не менее до 7 сентября следует быть готовым к потенциальному ослаблению валюты РФ.

Более оптимистичный прогноз представил «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его мнению, доллар может упасть до 80–85 рублей уже в августе. Он указал, что курсы иностранных валют демонстрируют обычную волатильность. На них влияют подошедший к концу налоговый период, выкуп бизнеса у зарубежных компаний и снижение профицита торгового баланса в первой половине года.

При этом, уточнил эксперт, основные макроэкономические факторы дают основания надеяться на укрепление рубля. Например, низкая инфляция в России и опережающий прогнозы рост ВВП. Однако при быстром сокращении экспортной выручки и расширении импорта доллар может подскочить до 100 рублей.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал уточнил, что валютные колебания могут сглаживаться. Он напомнил, что ранее подобные скачки уже наблюдались, но в итоге динамика менялась на противоположную.

По мнению старшего экономиста инвестиционного банка «Синара» Сергея Коныгина, падению рубля способствует отсутствие предложения валюты, которая нужна импортерам, крупному бизнесу, покупающему доли у недружественных резидентов, и туристам. При этом в августе эксперт ожидает усиления курса до 88 рублей за доллар благодаря отложенным продажам валюты экспортеров.