Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ о трудовом воспитании школьников и серебряных медалях
Происшествия
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
Авто
Кроссовер Geely Coolray второго поколения появился на российском рынке
Политика
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта на стройке в Москве
Общество
Глава Красноярского края сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Канске
Мир
МИД Белоруссии заявил о разочаровании решением ЕС о новых санкциях
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками при возврате долгов
Мир
Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в ФРГ
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября
Армия
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Политика
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ

Курс доллара и евро в августе 2023 года — прогнозы экспертов

Курс евро превысил 105 рублей впервые с 28 марта 2022 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уже несколько дней на валютном рынке наблюдается рост курса основных резервных валют к рублю. Цены на них достигли показателей марта 2022 года. О том, как изменился курс евро и доллара и что по этому поводу думают эксперты, читайте в материале «Известий».

Курс доллара и евро к рублю

В пятницу, 4 августа, курс евро превысил 105 рублей, а курс доллара — 95 рублей. По состоянию на 18:03 стоимость европейской валюты составила 105,78 рубля, а американской — 95,83 рубля, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз такие показатели фиксировались 28 марта 2022 года.

Курс доллара и евро к рублю — прогнозы

Как отметил в беседе с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, позиции рубля могут укрепиться после 15 сентября, когда будет принято решение по ключевой ставке. Эксперт пояснил, что рост американской валюты вызван дисбалансом спроса и предложения, так как в стране меньше долларов и евро, чем нужно бизнесу.

По мнению аналитика, курс рубля может вырасти, если Банк России повысит ключевую ставку до 9,5–10%. Тогда есть вероятность, что стоимость евро опустится ниже 100 рублей, а доллара — ниже 90. Тем не менее до 7 сентября следует быть готовым к потенциальному ослаблению валюты РФ.

Более оптимистичный прогноз представил «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его мнению, доллар может упасть до 80–85 рублей уже в августе. Он указал, что курсы иностранных валют демонстрируют обычную волатильность. На них влияют подошедший к концу налоговый период, выкуп бизнеса у зарубежных компаний и снижение профицита торгового баланса в первой половине года.

Сорвать курс: россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
Сколько можно было заработать на этом и как сейчас лучше хранить средства

При этом, уточнил эксперт, основные макроэкономические факторы дают основания надеяться на укрепление рубля. Например, низкая инфляция в России и опережающий прогнозы рост ВВП. Однако при быстром сокращении экспортной выручки и расширении импорта доллар может подскочить до 100 рублей.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал уточнил, что валютные колебания могут сглаживаться. Он напомнил, что ранее подобные скачки уже наблюдались, но в итоге динамика менялась на противоположную.

По мнению старшего экономиста инвестиционного банка «Синара» Сергея Коныгина, падению рубля способствует отсутствие предложения валюты, которая нужна импортерам, крупному бизнесу, покупающему доли у недружественных резидентов, и туристам. При этом в августе эксперт ожидает усиления курса до 88 рублей за доллар благодаря отложенным продажам валюты экспортеров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023