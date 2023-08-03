Эксперты не исключили укрепления рубля в августе

Доллар США может опуститься до 80–85 рублей в этом месяце, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Об этом он рассказал «Известиям» 3 августа.

Накануне курс доллара поднялся выше 94 рублей. По данным сайта Мосбиржи на 16:57 3 августа, американская валюта достигла уровня в 94,115 рубля.

«В настоящее время динамика курсов иностранных валют укладывается в рамки обычной рыночной волатильности в связи с низкими параметрами ликвидности. В качестве триггеров выступают также сокращение профицита торгового баланса в первом полугодии, а также завершение очередного налогового периода. Помимо этого, влияют сделки по выкупу части бизнеса у иностранцев», — объяснил Джиоев.

При этом, по его словам, основные макроэкономические факторы указывают на потенциал для дальнейшего укрепления российской нацвалюты. Он обратил внимание на то, что наблюдается относительно низкая инфляция, рост цен на нефть, подъем ВВП, который опережает прогнозы.

Но в случае стремительного расширения импорта и сокращения экспортной выручки доллар вполне может подняться к уровню в 100 рублей, считает аналитик.

«В настоящее время в потребительских ценах еще не учтено ослабление рубля. В перспективе девальвация может оказать проинфляционное влияние», — сказал он.

Также, по мнению эксперта, существуют основания для дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанком РФ.

«Есть основания ожидать снижения доллара США до 80–85 рублей», — заключил Джиоев.

В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, комментируя ослабление рубля на этой неделе, уточнил, что такие курсовые колебания иногда сглаживаются.

«Мы уже наблюдали такие пиковые значения, но потом динамика сменилась на прямо противоположную. Нужно просто понаблюдать, какие значения будут сейчас, тем более мы видим то, что цены на нефть демонстрируют тенденцию на повышение, и мы видели повышение ключевой ставки, поэтому надо просто посмотреть, каким образом дальше будет изменяться валюта. В целом рост курсовой стоимости влияет на стоимость импортных товаров, но она растет не в моменте», — сказал он.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России сказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в укрепление российской национальной валюты.