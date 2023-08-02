Эксперты объяснили ослабление рубля и спрогнозировали курс в августе

Рубль слабеет после завершения июльского налогового периода, во время которого экспортеры активно продавали валюту для расчетов с бюджетом. До последней недели этого месяца российская нацвалюта лишилась поддержки со стороны экспортеров. Об этом рассказали «Известиям» эксперты 2 августа, а также привели еще несколько факторов, которые повлияли на рубль, и спрогнозировали курс валюты.

Ранее в этот день курс евро поднялся до 103 рублей, доллар — выше 94 рублей.

«К сожалению, экспортеры не оказали значимую поддержку рублю. Очевидно, что репатриация валютной выручки затруднена. Рубль слабеет в отсутствии предложения валюты. Спрос на валюту предъявляют импортеры, крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, объемы торгов на бирже остаются низкими», — объяснил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

По его мнению, в этом месяце поддержку российской нацвалюте окажут отложенные продажи валюты экспортеров, которые дойдут до рынка. Коныгин прогнозирует укрепление курса до 88 рублей за доллар в августе.

«Среди фундаментальных причин для ослабления рубля в августе можно назвать сезонное снижение сальдо текущего счета платежного баланса РФ, в том числе из-за повышенного спроса на валюту для зарубежных отпусков», — добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его мнению, в пользу рубля остаются подорожание нефти на мировых рынках и валютные интервенции в рамках бюджетного правила, но этих факторов не хватает, чтобы удовлетворить повышенный спрос на валюту для закупки импорта, для заграничных летних отпусков, а также спрос на валюту из-за геополитических, бюджетных и инфляционных рисков.

«Мы полагаем, что рубль к концу недели может закрепиться в диапазоне 93–95 [рублей] за доллар, 102–104 [рублей] за евро и 12,9-13,2 [рублей] за юань», — сказал Васильев.

В свою очередь, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, отметил, что объемы продажи юаней в рамках бюджетного правила и дополнительных продаж валюты из ФНБ позволяют сглаживать курсовую волатильность.

«Подъем цен на нефть и сужение ценового спреда между Brent и Urals транслируются в улучшение позиций рубля с временным лагом, вероятнее всего ближе к осени», — добавил он.

Инвестиционный стратег считает, что на этой неделе курс рубля к доллару и евро останется примерно на текущих уровнях.

«При этом до конца месяца приоритетным сценарием видится укрепление рубля до отметок ниже 90 [рублей] за доллар и ниже 100 [рублей] за евро, должен сработать фактор ценового роста нефти, наблюдавшегося в конце июля», — заключил Бахтин.

В то же время эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов предположил, что в будущем ослабление российской нацвалюты может сыграть определенную роль в решении проблемы бюджетного дефицита, поскольку потенциально способно увеличить доходы от экспорта. Но необходимо соблюдать баланс, чтобы избежать чрезмерного ослабления рубля, добавил он.

Голованов напомнил, что ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что комфортный уровень для бюджета находится в диапазоне 80–90 рублей за доллар.

«Этот сигнал очень важен, поскольку свидетельствует о том, что правительство предпочитает умеренный курс, соответствующий его бюджетным потребностям <…> Тенденция к ослаблению рубля имеет большое значение для достижения бюджетных целей российского правительства. Предпочтение властей в пользу курса в диапазоне 80–90 рублей за доллар свидетельствует об осознании ими экономических реалий и необходимости баланса, способствующего финансовой стабильности страны», — сказал он.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.