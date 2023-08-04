Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября
Рубль может окрепнуть после 15 сентября, когда Банк России примет решение по ключевой ставке, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 4 августа.
Ранее в этот день курс доллара превысил 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года. По данным сайта Мосбиржи на 14:58, американская валюта достигла уровня в 95,1 рубля.
«Доллар США вырос к рублю в связи с дисбалансом спроса и предложения валюты. В страну приходит меньше долларов и евро, чем это требуется компаниям-импортерам, предпринимателям и бизнесу», — отметил Антонов.
По его словам, этот фактор набирал силу и в определенный момент «струна лопнула».
«Курс рубля может окрепнуть после 15 сентября, когда Банк России вновь объявит решение по ключевой ставке. В случае если регулятор повысит ее на 1–1,5 процентного пункта, до 9,5–10%, можно ожидать роста курса рубля ко всем мировым резервным валютам. Тогда доллар может упасть ниже 90 рублей, евро – ниже 100 рублей, юань – ниже 12,9 рубля», — подчеркнул эксперт.
Но, аналитик уточнил, что до 7 сентября стоит быть готовым к возможному ослаблению российской нацвалюты по отношению к доллару до отметки в 97 рублей, евро — до 107 рублей.
«На текущий момент никто не может гарантировать завершение нисходящей динамики рубля, обновление исторических максимумов вполне возможно уже в ближайшие месяцы», — заключил Антонов.
6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.
В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России сказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в укрепление российской национальной валюты.