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Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября

Финансовый аналитик Антонов: курс рубля может окрепнуть после 15 сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рубль может окрепнуть после 15 сентября, когда Банк России примет решение по ключевой ставке, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 4 августа.

Ранее в этот день курс доллара превысил 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года. По данным сайта Мосбиржи на 14:58, американская валюта достигла уровня в 95,1 рубля.

«Доллар США вырос к рублю в связи с дисбалансом спроса и предложения валюты. В страну приходит меньше долларов и евро, чем это требуется компаниям-импортерам, предпринимателям и бизнесу», — отметил Антонов.

По его словам, этот фактор набирал силу и в определенный момент «струна лопнула».

«Курс рубля может окрепнуть после 15 сентября, когда Банк России вновь объявит решение по ключевой ставке. В случае если регулятор повысит ее на 1–1,5 процентного пункта, до 9,5–10%, можно ожидать роста курса рубля ко всем мировым резервным валютам. Тогда доллар может упасть ниже 90 рублей, евро – ниже 100 рублей, юань – ниже 12,9 рубля», — подчеркнул эксперт.

Но, аналитик уточнил, что до 7 сентября стоит быть готовым к возможному ослаблению российской нацвалюты по отношению к доллару до отметки в 97 рублей, евро — до 107 рублей.

«На текущий момент никто не может гарантировать завершение нисходящей динамики рубля, обновление исторических максимумов вполне возможно уже в ближайшие месяцы», — заключил Антонов.

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6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России сказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в укрепление российской национальной валюты.

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