Вещание французских France24 и RFI заблокировали в Нигере

Вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено в Нигере военными, начавшими государственный переворот. Об этом сообщает France 24 на своем официальном сайте.



«Через неделю после переворота в Нигере в стране было прервано вещание программ RFI и France24. France Médias Monde осуждает это решение, принятое вне каких-либо правовых рамок и которое еще больше лишает граждан региона доступа к бесплатной и независимой информации», — говорится в сообщении.



Телеканал также отмечает, что ранее вещание RFI и France24 было прекращено в Мали и других странах Африки.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.

31 июля в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.



2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.