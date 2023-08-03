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Вещание французских France24 и RFI заблокировали в Нигере

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Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou
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Вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено в Нигере военными, начавшими государственный переворот. Об этом сообщает France 24 на своем официальном сайте.

«Через неделю после переворота в Нигере в стране было прервано вещание программ RFI и France24. France Médias Monde осуждает это решение, принятое вне каких-либо правовых рамок и которое еще больше лишает граждан региона доступа к бесплатной и независимой информации», — говорится в сообщении.

Телеканал также отмечает, что ранее вещание RFI и France24 было прекращено в Мали и других странах Африки.

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26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.

31 июля в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.


2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

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