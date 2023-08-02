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Африканист назвал возможную причину госпереворота в Нигере

Африканист Есипов: население Нигера устало от контроля со стороны Франции
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Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
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В Нигере наблюдалась усталость от контроля со стороны Франции. Это могло стать одной из причин государственного переворота. Об этом 2 августа «Известиям» заявил африканист Андрей Есипов.

«Франция оказывала сильное влияние на Нигер, в Нигере все по-французски говорят. Франция — основной торговый внешнеэкономический партнер. Также французы до сих пор контролируют всю свою бывшую франкоговорящую Африку экономически, через язык, через возможность получать образование и так далее. Большое влияние в силу прошлого», — сказал он.

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26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.

31 июля в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере. В тот же день военные в Нигере, сместившие президента, объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

1 августа власти Франции и Италии начали эвакуацию своих граждан из Нигера.

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