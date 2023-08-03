Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили об учете в военном планировании размещения РСМД США в Японии
Экономика
ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Армия
На купянском направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции
Общество
В России отменят требование о заполнении «ковидной» анкеты при въезде в страну
Общество
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
На транспортных объектах Москвы начали раздавать воду из-за жары
Общество
Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии
Авто
В комитете ГД поддержали идею о штрафах за превышение средней скорости
Происшествия
Грузовик и легковушка упали с эстакады в Московской области
Авто
«Москвич» представил свой новый седан в цветах такси
Интернет и технологии
Проходжение новой игры Assassin’s Creed Jade слили в Сеть
Культура
«Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом от женщины-режиссера
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы
Сюжет:

Шесть стран Европы призвали к срочным мерам по изменению климата

Ansa: лидеры шести стран ЕС призвали срочно принять меры по климатическому кризису
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xinhua/Stefanos Rapanis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры шести средиземноморских государств призвали Евросоюз (ЕС) и международное сообщество принять экстренные меры по разрешению климатического кризиса. Об этом говорится 3 августа в распространенном ими заявлении, сообщило агентство Ansa.

Главы Италии, Хорватии, Греции, Мальты, Португалии и Словении указали, что «климатический кризис достиг таких взрывоопасных масштабов, что речь идет о «чрезвычайной климатической ситуации».

Политики отметили, что особенно заметен климатический кризис в странах Средиземноморья. Регион очень серьезно пострадал от жаркой погоды, наводнений, волн пожаров и опустынивания.

«Больше нельзя терять время, больше нельзя идти на компромисс по политическим или экономическим причинам. Крайне важно предпринять срочные и эффективные инициативы», — подчеркнули лидеры европейских стран.

Они подчеркнули, что изменения климата меняют экосферу мира, а также привычный образ жизни людей.

Лидеры призвали ЕС, другие средиземноморские страны и все международное сообщество поставить эту проблему в центр политической повестки.

Политики сочли важным повышение осведомленности общественности и внедрение этики экологической ответственности в гражданах.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

В начале августа сообщалось, что прошедший июль в Японии стал самым жарким за последние 126 лет. Средняя температура июля в Токио составила 28,7 градуса.

До этого, 30 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проблема глобального потепления и жаркой погоды так же важна, как угроза ядерной войны.

В конце июля в турецком Измире побит температурный рекорд за последние 85 лет. Термометры показали +43,2 градуса.

В июне было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023