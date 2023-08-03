Шесть стран Европы призвали к срочным мерам по изменению климата

Лидеры шести средиземноморских государств призвали Евросоюз (ЕС) и международное сообщество принять экстренные меры по разрешению климатического кризиса. Об этом говорится 3 августа в распространенном ими заявлении, сообщило агентство Ansa.

Главы Италии, Хорватии, Греции, Мальты, Португалии и Словении указали, что «климатический кризис достиг таких взрывоопасных масштабов, что речь идет о «чрезвычайной климатической ситуации».

Политики отметили, что особенно заметен климатический кризис в странах Средиземноморья. Регион очень серьезно пострадал от жаркой погоды, наводнений, волн пожаров и опустынивания.

«Больше нельзя терять время, больше нельзя идти на компромисс по политическим или экономическим причинам. Крайне важно предпринять срочные и эффективные инициативы», — подчеркнули лидеры европейских стран.

Они подчеркнули, что изменения климата меняют экосферу мира, а также привычный образ жизни людей.

Лидеры призвали ЕС, другие средиземноморские страны и все международное сообщество поставить эту проблему в центр политической повестки.

Политики сочли важным повышение осведомленности общественности и внедрение этики экологической ответственности в гражданах.

В начале августа сообщалось, что прошедший июль в Японии стал самым жарким за последние 126 лет. Средняя температура июля в Токио составила 28,7 градуса.

До этого, 30 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проблема глобального потепления и жаркой погоды так же важна, как угроза ядерной войны.

В конце июля в турецком Измире побит температурный рекорд за последние 85 лет. Термометры показали +43,2 градуса.

В июне было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса.