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Ученые заявили об ускорении глобального потепления

Earth System Science Data: выбросы парниковых газов в мире достигли исторического рекорда
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Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte
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Исторически рекордный уровень парниковых газов, ускорил глобальное потепление на 0,2 градуса по Цельсию за десятилетие. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг, 8 июня, в научном журнале Earth System Science Data.

В исследовании подчеркивается, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами. Всего за 10 лет планета стала жарче на 0,2 градуса Цельсия. Подобный рост ученые объясняют сочетанием выбросов парниковых газов, которые за тот же период тоже били исторические максимумы.

С доиндустриального уровня (XIX век), который взят за эталон во всех международных экологических договорах, температура на поверхности Земли прибавила 1,26 градуса.

Ключевой международный договор в сфере климата — Парижское соглашение 2015 года — ставило целью сдержать прирост средней температуры «намного ниже 2 градусов» и «ограничить прирост температуры до 1,5 градуса» к 2100 году. В обратном случае, согласно документу, существенно вырастают риски, связанные с природными катаклизмами.

Исследование проведено более чем 40 учеными-экологами из разных стран мира, в том числе из Великобритании, США, Франции, Германии и Италии.

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Ранее, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Кокорин уточнил, что, если же на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил он.

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