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Климатолог Кокорин предупредил о самых жарких годах в ближайшем будущем

Климатолог Кокорин: самым жарким годом за всю историю может стать 2025-й или 2026-й
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году, заявил 22 мая климатолог Алексей Кокорин.

«Наиболее вероятно, 2025–2026 годы в зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

Особенность смены фаз океанских течений в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы уходит в океан, при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года, добавил климатолог.

Кокорин уточнил, что, если же на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию.

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Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН представила прогноз, согласно которому глобальные температуры станут рекордными в течение следующих пяти лет. Способствовать этому будут парниковые газы и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

В апреле ученые-климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США заявили, что весной текущего года температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня в 21,1 градуса. Отмечалось, что воды Мирового океана накапливают всё больше тепла, которое постепенно проникает всё глубже.

При этом более 90% излишней теплоты спровоцировано выбросами парниковых газов в атмосферу из-за вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива.

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