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Июль в Японии стал самым жарким месяцем за последние 126 лет

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Фото: Global Look Press/Gu Yiping
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Прошедший июль в Японии стал самым жарким за последние 126 лет. Такие выводы экспертов, проанализировавших данные наблюдений Японского метеорологического агентства, в конце июля были опубликованы в газете «Асахи Симбун».

Средняя температура июля в Токио составила 28,7 градуса, что является самым высоким показателем с 1898 года, сообщают специалисты. За последние 126 лет средний показатель температуры вырос на 1,5 градуса, что метеорологи связывают с глобальным потеплением и изменением климата.

Ввиду такой погоды число госпитализаций с тепловыми ударами растет. Например, за последнюю неделю июля в больницы было доставлено более 11 тыс. человек. Из-за высокой температуры, которая в последнее время в некоторых регионах достигает 39 градусов, власти ограничили доступ к некоторым туристическим достопримечательностям. В частности, до конца августа запрещен вход в Великого Будду — огромную бронзовую статую на территории храма Котокуин в городе Камакура.

«Средняя температура за шесть месяцев с 1 января по 30 июня этого года составила 12,14 градуса по Цельсию, превысив предыдущий максимум 12,02 градуса по Цельсию в 2020 году и установив рекорд», — говорится в статье.

Среди всех месяцев выделяется март своими высокими показателями в 10,36 градуса по Цельсию, что намного превышает предыдущий рекорд в 9,99 градуса в 2021 году.

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Ранее, 27 июля, сообщалось, что в турецком Измире побит температурный рекорд за последние 85 лет. Термометры показали +43,2 градуса. Отмечается, что температура достигла таких значений накануне, 26 июля.

В городе, где была зафиксирована рекордная температура, число людей на улицах и проспектах снизилось из-за знойной погоды. Некоторые граждане, которым приходилось выходить на улицу, использовали зонтики, чтобы защитить себя от солнца.

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