Реклама
Прямой эфир
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова
Происшествия
Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Мир
Число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 40
Происшествия
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае
Мир
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Общество
Остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка представлен к награде
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Сотни человек митинговали в Амстердаме против поставок оружия Украине
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере
Спорт
Россияне завоевали все медали чемпионата Европы по городошному спорту
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи

Блинкен сравнил глобальное потепление с угрозой ядерной войны

Блинкен: угроза ядерной войны не страшнее изменения климата
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что проблема глобального потепления так же важна, как угроза ядерной войны. Об этом он 30 июля сказал ведущему австралийской новостной программы 60 minutes.

Ведущий задал гостю вопрос о том, какая из двух угроз требует скорейшего решения и имеет большее значение для человечества: потенциальная возможность начала ядерной войны или изменения климата, включая рекордно высокие температуры во многих странах в июле, которые указывают на глобальное потепление.

«Я думаю, у нас не может быть иерархии», — ответил на это госсекретарь.

Блинкен добавил, что в настоящее время перед мировым сообществом стоит множество проблем. Он подчеркнул, что нельзя назвать более или менее значительной какую-либо из них.

«У нас множество задач. Мы должны быть в состоянии решать их одновременно», — указал госсекретарь США на необходимость многозадачного подхода к решению глобальных вопросов.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

Изнуряющая жара в Европе вызвана вторжением воздушных масс из пустыни Сахара. Об этом 24 июля рассказала климатолог Нина Зайцева. Перед этим, 22 июля, в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений. По сведениям Афинской национальной обсерватории, температура в Афинах текущим летом может побить исторический рекорд июня 2007 года — 44,8 градуса.

8 июня было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023