Блинкен сравнил глобальное потепление с угрозой ядерной войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что проблема глобального потепления так же важна, как угроза ядерной войны. Об этом он 30 июля сказал ведущему австралийской новостной программы 60 minutes.

Ведущий задал гостю вопрос о том, какая из двух угроз требует скорейшего решения и имеет большее значение для человечества: потенциальная возможность начала ядерной войны или изменения климата, включая рекордно высокие температуры во многих странах в июле, которые указывают на глобальное потепление.

«Я думаю, у нас не может быть иерархии», — ответил на это госсекретарь.

Блинкен добавил, что в настоящее время перед мировым сообществом стоит множество проблем. Он подчеркнул, что нельзя назвать более или менее значительной какую-либо из них.

«У нас множество задач. Мы должны быть в состоянии решать их одновременно», — указал госсекретарь США на необходимость многозадачного подхода к решению глобальных вопросов.

Изнуряющая жара в Европе вызвана вторжением воздушных масс из пустыни Сахара. Об этом 24 июля рассказала климатолог Нина Зайцева. Перед этим, 22 июля, в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений. По сведениям Афинской национальной обсерватории, температура в Афинах текущим летом может побить исторический рекорд июня 2007 года — 44,8 градуса.

8 июня было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.