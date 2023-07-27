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В турецком Измире побит 85-летний рекорд жары

В турецком Измире жара достигла +43,2 градуса, побив рекорд за последние 85 лет
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Фото: TASS/Zuma
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В турецком Измире побит температурный рекорд за последние 85 лет. Термометры показали +43,2 градуса. Об этом сообщает в четверг, 27 июля, портал Ensonhaber.

Отмечается, что температура достигла таких значений накануне, 26 июля.

«Самая высокая температура за 85-летний период была достигнута в Измире: +43,2 градуса, и 26 июля 2023 года внесено в книгу рекордов Измира», — пишет портал.

В городе, где была зафиксирована рекордная температура, число людей на улицах и проспектах снизилась из-за знойной погоды. Некоторые граждане, которым приходилось выходить на улицу, использовали зонтики, чтобы защитить себя от солнца.

Отмечается также, что температура воздуха в других городах Эгейского региона в тот день составила +41,6 градуса в Манисе и +40,4 градуса в Денизли.

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В различных частях Турции продолжаются лесные пожары, вызванные жаркой погодой. Так, 26 июля сообщалось, что возгорание в районе курортного города Кемер на юге страны продолжается свыше 36 часов. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.

24 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

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