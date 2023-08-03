Тысячи протестующих против судебной реформы вновь вышли на улицы Тель-Авива

Тысячи протестующих снова вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве в ответ на одностороннее продвижение правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху судебной реформы. Об этом 3 августа сообщила газета The Times of Israel.

«Марш возглавляли бывшие министры юстиции Ципи Ливни и Ави Нисенкорн, а также бывший судья Верховного суда Йорам Данцигер и несколько других бывших судей», — говорится в статье.

По данным издания, группа противников судебной реформы собралась на бульваре Ротшильда в центре города, а затем протестующие, размахивая израильскими флагами и скандируя антиправительственные лозунги, направились к зданию Окружного суда Тель-Авива, чтобы выразить поддержку работникам судебной системы страны. Затем толпа проследовала к комплексу правительственных зданий на востоке города на улице Каплан, где оппозиция проводит все свои основные акции протеста и митинги, после чего разошлась.

Отмечается, что правоохранительные органы перекрывали центральную дорогу на улице Каплан в Тель-Авиве в направлении шоссе Аялон. Информации о каких-либо инцидентах не поступало.

О том, что кнессет (парламент) Израиля одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, сообщалось 24 июля. Депутаты от оппозиции покинули пленарное заседание израильского парламента в знак протеста, что привело к единогласному принятию документа.

Первые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

На следующий день, 25 июля, израильский профсоюз врачей провел стачку в знак против судебной реформы. Еще до принятия законопроекта о забастовке объявили 150 компаний.

22 июля к Иерусалиму пришла толпа митингующих. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

Между тем газета The Times of Israel 23 июля сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться судебная реформа. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.

В тот же день американский президент Джо Байден заявил, что властям Израиля стоит избегать поспешных решений в контексте судебной реформы. По его словам, в текущем виде инициатива только сильнее разобщает людей и провоцирует волнения.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой, в частности, речь идет о праве отменять решения Верховного суда по законам и правительственным инициативам, а также о возможности назначать его судей.