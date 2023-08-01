Быстро и просто: в России начала действовать электронная виза

С 1 августа 2023 года приезжающие в Россию иностранцы могут оформить электронную визу. Она разрешает один раз въехать в страну и пробыть в ней не более полумесяца. Упрощенный порядок получения въездного документа установлен для граждан 55 стран. В том, как иностранцу получить электронную визу и для граждан каких государств действителен упрощенный порядок, разбирались «Известия».

Российская электронная виза: что нужно знать

Впервые о появлении в России системы электронных виз заговорили в 2020 году. Тогда был принят закон, в соответствии с которым предполагалось облегчить визовый режим для граждан 52 государств. Впоследствии к ним добавили еще три страны. В пилотных регионах проект даже был временно запущен.

Список стран утверждался тоже в 2019-2020 годах. На тот момент это были ТОП-30 торговых партнеров России и наиболее перспективные направления для взаимного туризма. Также предполагалось облегчить въезд для всех жителей соседних с нами стран, а не только для тех, кто прописан в приграничных областях.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Целью законопроекта было оживить туристическую отрасль: особенно остро проблема стояла после спада в годы пандемии. Сегодня эта задача не менее актуальна: по оценкам Минэкономразвития, уже в нынешнем году въездной турпоток благодаря визе может возрасти до 10 млн человек.

Для сравнения, если в допандемийном 2019 году иностранцы совершили в Россию 32,9 млн визитов, то в 2020-м страну посетили всего 9,6 млн человек, а в 2022-м турпоток и вовсе рухнул до 190 тысяч человек. Но уже в первом полугодии 2023 года ситуация стала улучшаться. А в 2024 году в России ждут не меньше миллиона иностранных туристов. Как пояснил «Известиями» руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству Сергей Войтович, перспективы восстановления въездного рынка в настоящий момент большие, но чудес прямо сейчас ждать не стоит: август — конец отпускного сезона. Зато у туроператоров будет почти год, чтобы обкатать программы — проверить, как работают электронные визы и электронные банковские карты для иностранцев.

Кто из иностранцев чаще всего ездит в Россию

Среди 55 стран, гражданам которых облегчили визовый режим, — много государств ЕС. Это неудивительно, ведь несмотря на множество антироссийских санкций, Россия по итогам I квартала 2023-го остается в пятерке крупнейших торговых партнеров Евросоюза. В списке числятся по-прежнему крупнейшие экономики ЕС Германия и Франция.

Кроме того, упрощенно визы предоставят жителям Финляндии, Польши и стран Балтии. По статистике погранслужбы ФСБ, жители именно этих приграничных к нам стране чаще других европейцев заглядывали в Россию в 2023 году. Например, граждане Польши стали ездить в Россию чаще на 69%, жители Литвы — на 42,5%, а Латвии — на 31,7%. Зачастили также финны и эстонцы. А вот туристов из Германии и Франции стало меньше на 33% и 63% соответственно, хотя немцы по-прежнему входят в десятку наиболее частых гостей в России. Сдерживающим фактором для туристов становится отсутствие платежных инструментов на фоне ухода из РФ систем Visa и MasterCard, уточняют в Минэкономразвития.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Взаимно с 1 августа упрощается въезд в Китай и Иран для россиян и въезд в Россию — для жителей этих стран. В Китае с 1 августа также запускается сайт для электронной подачи на визы (включая туристические). В Иране пока что речь идет о поездках, организованных туроператорами.

Помимо европейских государств в списке много торговых партнеров России из Азии и Ближнего Востока: Турция, Индия, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур и Филиппины.

Как оформить электронную визу в Россию

Получить электронную визу в Россию можно на специальном сайте electronic-visa.kdmid.ru или в мобильном приложении МИД РФ. Заявление необходимо подать минимум за четыре для до въезда в страну. Для оформления визы потребуются личное фото и фото паспорта (в JPEG).

Стоимость визы составляет около $52. Заявление подается отдельно на каждого члена семьи, включая несовершеннолетних.

Электронная виза разрешает один раз въехать на территорию России и находиться в стране не более 16 календарных дней вне зависимости от времени прибытия и отъезда. Это особенно подчеркивается в правилах действия визы, для удобства можно воспользоваться визовым калькулятором.

Фото: ТАСС/dpa/Sven Hoppe

Пребывание в стране может быть продлено только по причине форс-мажоров и обстоятельств непреодолимой силы. Срок действия визы — 60 дней с момента оформления, выдают ее за четыре календарных дня, неважно, рабочие это дни или праздничные. Приглашения или подтверждения документов туристу также не нужны.

Въезд в Россию по электронной визе разрешен в большинстве аэропортов и погранпропусков страны. Тем, кто летит в малые города, лучше заранее проверить, что в выбранном пункте пропуска электронная виза действует.

Как в России восстанавливается туризм

Россия стала одним из мировых лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма. На эти цели правительство выделило свыше 100 млрд рублей. Согласно данным, полученным от Ассоциации туроператоров (АТОР), за 2020–2021 годы внутренний туризм стал основным направлением для россиян. В ковидный 2020 год путешествовать по стране отважились 40 млн человек, а в 2021 году внутренний турпоток вырос уже до 56 млн.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Восстанавливается и внешний туризм. Как отметил 28 июня президент РФ Владимир Путин, Россия заинтересована в том, чтобы все формальности для иностранных туристов были максимально удобными.