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Количество посетивших РФ иностранцев в 2020 году уменьшилось на 67,5%

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В 2020 году Россию посетили 9,6 млн иностранных граждан, туристов из них было 336 тыс. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ России.

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Как уточняется, иностранцы на 67,5% реже посещали страну в год пандемии коронавируса, количество путешественников уменьшилось на 93%.

Чаще всего границы РФ в минувшем году пересекали граждане Украины (3,65 млн), Казахстана (1,4 млн), Узбекистана (720 тыс.), Таджикистана (401,8 тыс.) и Киргизии (299,6 тыс.). Также в Россию приезжали граждане Азербайджана, Белоруссии, Финляндии, Армении и Китая.

Всего в I квартале 2020 года страну посетили 5,5 млн гостей, во II — 509 тыс., в III — 1,83 млн, а в IV — 1,82 млн.

Туристы в основном прибывали из Китая, Южной Кореи, Германии, Франции и Израиля, а также bp Литвы, Эстонии, Италии, Турции и Таиланда. Большинство путешественников посетили Россию именно в I квартале года, во II квартале туристы не приезжали. Поток возобновился в III (4 тыс. человек) и IV (9 тыс. человек) кварталах.

Ранее в феврале Ростуризм сообщил, что въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года. Руководитель ведомства Зарина Догузова отметила, что к осени в ведомстве рассчитывают на постепенное восстановление международных потоков.

По ее словам, в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Догузова добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

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