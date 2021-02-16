Количество посетивших РФ иностранцев в 2020 году уменьшилось на 67,5%

В 2020 году Россию посетили 9,6 млн иностранных граждан, туристов из них было 336 тыс. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ России.

Как уточняется, иностранцы на 67,5% реже посещали страну в год пандемии коронавируса, количество путешественников уменьшилось на 93%.

Чаще всего границы РФ в минувшем году пересекали граждане Украины (3,65 млн), Казахстана (1,4 млн), Узбекистана (720 тыс.), Таджикистана (401,8 тыс.) и Киргизии (299,6 тыс.). Также в Россию приезжали граждане Азербайджана, Белоруссии, Финляндии, Армении и Китая.

Всего в I квартале 2020 года страну посетили 5,5 млн гостей, во II — 509 тыс., в III — 1,83 млн, а в IV — 1,82 млн.

Туристы в основном прибывали из Китая, Южной Кореи, Германии, Франции и Израиля, а также bp Литвы, Эстонии, Италии, Турции и Таиланда. Большинство путешественников посетили Россию именно в I квартале года, во II квартале туристы не приезжали. Поток возобновился в III (4 тыс. человек) и IV (9 тыс. человек) кварталах.

Ранее в феврале Ростуризм сообщил, что въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года. Руководитель ведомства Зарина Догузова отметила, что к осени в ведомстве рассчитывают на постепенное восстановление международных потоков.

По ее словам, в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Догузова добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.