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В 2024 году в России ожидается не менее миллиона иностранных туристов
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В 2024 году в России ожидается не менее миллиона иностранных туристов

РСТ: в 2024 году в РФ ожидается не менее миллиона иностранных туристов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2024 году ожидается, что не менее миллиона иностранных туристов посетят Россию. Об этом в разговоре с «Известиями» 1 августа заявил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

Ранее в этот день в России заработала система оформления единых электронных виз для иностранных граждан 55 стран. Электронная виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, с целью туризма или для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления. При этом пребывание в России не должно длиться более 16 суток.

«Введение Россией электронных виз — отличный шаг, особенно вкупе с отменой НДС для туроператоров по въезду. Перспективы восстановления въездного рынка сейчас большие, но чудес прямо сейчас ждать не стоит: август — конец отпускного сезона. Зато у туроператоров будет почти год, чтобы обкатать программы — проверить, как работают электронные визы и электронные банковские карты для иностранцев», — прокомментировал нововведение Войтович.

В первую очередь, по его мнению, в Россию поедут туристы из арабских стран, Ирана, Китая, Юго-Восточной Азии.

«Индия — под вопросом, поскольку есть большие сложности с перевозкой. Нам определенно нужно решать вопрос увеличения числа международных авиарейсов в Россию. По этой же причине спрогнозировать турпоток пока сложно. Но миллион иностранных туристов мы в 2024 году встретим точно», — подчеркнул Войтович.

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Президент РФ Владимир Путин 28 июня призвал как можно скорее запустить электронные визы. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы все формальности для иностранных туристов были максимально удобными.

В 2020 году в России был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 государств, но этого не случилось из-за пандемии.

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