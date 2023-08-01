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Единая электронная виза для иностранцев заработала в России

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Фото: ufms.spb.ru
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С 1 августа с 10:00 по московскому времени иностранцы смогут оформить единую электронную визу для посещения России, мера коснулась граждан 55 стран.

Электронная виза однократная, она дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, с целью туризма или для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, пребывание в России не должно длиться более 16 суток.

Подать заявление на ее получение можно на специализированном сайте МИД РФ evisa.kdmid.ru или через мобильное приложение. Заявление требуется подавать не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Стоимость визы составляет около $52.

По оценкам Минэкономразвития, въездной турпоток по итогам 2023 года может вырасти до 10 млн человек, в том числе благодаря запуску электронной визы.

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Президент РФ Владимир Путин 28 июня призвал как можно скорее запустить электронные визы. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы все формальности для иностранных туристов были максимально удобными.

В 2020 году в России был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 государств, но этого не случилось из-за пандемии.

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