Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее

Электронные визы должны заработать как можно быстрее, отметил 28 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма.

Также он заявил, что все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными.



Ранее, 23 мая, министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что электронная туристическая виза в РФ должна заработать с 1 июля.

О том, что в России заработают электронные визы для иностранцев, сообщала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая 11 марта. Она отмечала, что сдерживающий приезд в Россию иностранных туристов фактор — это отсутствие платежных инструментов на фоне ухода из РФ систем Visa и MasterCard.

В 2020 году в России был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 государств, но этого не случилось из-за пандемии. Осенью 2022 года российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ начать работу над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, которые не вошли в перечень недружественных.



Для оформления электронной визы не нужны приглашение, бронирование номера в отеле или другие документы, которые подтверждают цель поездки. Виза предполагает действие в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней на территории России можно не более 16 суток.