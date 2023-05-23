Решетников анонсировал начало работы электронной турвизы в России

Электронная туристическая виза в РФ должна заработать с 1 июля. Об этом 23 мая сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«Прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы. Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России. МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года», — подчеркнул он в ходе российско-китайского бизнес-форума.

В 2020 году в России был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 государств, но этого не случилось из-за пандемии. Осенью 2022 года российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ начать работу над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, которые не вошли в перечень недружественных.

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