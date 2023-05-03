ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году

В России наблюдается рост числа иностранных туристов. За I квартал текущего года их количество увеличилось на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, следует из статистики погранслужбы ФСБ.

Так, с января по март иностранные путешественники пересекли российскую границу 3,3 млн раз — почти на полмиллиона больше, чем за первые три месяца 2022 года. Отмечается, что больше всего в Россию едут туристы из Финляндии, Польши и стран Балтии.

Например, граждане Польши стали ездить в Россию чаще на 69%, жители Литвы — на 42,5%, а Латвии — на 31,7%. Зачастили в РФ финны и эстонцы. При этом из остальных стран Европы поток, напротив, снизился. В частности, число поездок граждан Германии и Франции сократилось на 33% и 63% соответственно.

Лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Россию стал Китай. По итогам I квартала 2023 года этот показатель вырос в 4,6 раза.

При этом лидерами въездного турпотока, как и в прошлом году, стали граждане бывших союзных республик — Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Количество поездок из этих стран выросло более чем на 50%. В десятку стран также вошли Киргизия, Абхазия, Азербайджан, Армения, Украина и Белоруссия.

Тем не менее эти показатели ниже по сравнению с допандемийным периодом. Кроме того, сказалось сокращение авиасообщения между Россией и другими странами из-за санкций.

Ранее, 11 марта, глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая сообщила, что в текущем году в России заработают электронные визы для иностранных туристов. Также будет решена проблема платежей путем создания специальных карт для них.

До этого, в конце февраля, глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых могут рассчитывать на получение российской туристической визы на основании бронирования в отеле. В том же месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.