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Вильфанд рассказал о прекращении жары в Турции и Греции на следующей неделе

Вильфанд: жара в Турции и Греции спадет на следующей неделе
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
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Жара в Турции и Греции пойдет на спад на следующей неделе. Об этом 29 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Еще в субботу и воскресенье — около 35 градусов, а в последующем — в диапазоне 32–34 градусов. Это уже комфортная погода», — поделился прогнозом синоптик с «РИА Новости».

По его словам, на юге Турции температура будет достаточно устойчивой. Жары в 40–45 градусов не прогнозируется, а давление будет понижаться.

При этом температура воды в Средиземном море сохранится на отметке в 26 градусов. Прогнозируется также сильный ветер на уровне 10 метров в секунду, а пожары в Турции уже не будут обусловлены жаркой погодой.

«Тут каждый метр в секунду способствует раздуванию пожара, поэтому ситуация там будет напряженная», — подытожил Вильфанд.

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В каких еще регионах Греции и Турции пожары могут помешать отдыху

К этому моменту в различных районах Турции продолжаются пожары, например, в районе Кемера они начались 24 июля. Пламя быстро распространялось из-за сильных порывов ветра, однако 28 июля огонь удалось взять под контроль.

При этом 25 июля российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС потушили пожар близ города Кемер. МЧС России показало кадры с места событий.

Этими самолетами ранее Турция укрепила силы для тушения природных пожаров. Россия 18 июля направила в Турецкую Республику два самолета Бе-200ЧС для тушения огня. Они оснащены встроенными тепловизорами, что позволяет взглянуть на возгорание в инфракрасном диапазоне и успешно отследить очаги возгорания.

Генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

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