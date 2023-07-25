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Генконсульство РФ в Анталье призвало туристов не покидать отели из-за пожаров

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tolga Adanali
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Генеральное консульство РФ в турецкой Анталье во вторник, 25 июля, призвало туристов из России не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности из-за разыгравшихся в стране лесных пожаров.

«Призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», — передает заявление ТАСС.

В Генконсульстве также отметили, что внимательно отслеживают ситуацию и находятся в контакте с местными властями и туроператорами.

При этом в дипмиссии уточнили, что руководство Турции заверило, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам туризма.

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Ранее в этот день сообщалось, что в турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям. В распоряжении «Известий» появилось видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir. На них можно увидеть зарево от лесного пожара. Леса горят буквально в нескольких километрах от курортной зоны.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. Он также подчеркнул, что Турция отправила самолет-амфибию и один пожарный самолет в Грецию для борьбы с крупным лесным пожаром на острове Родос.

14 июля телеканал TRT Haber сообщал, что из-за аномальной жары в турецком Бодруме загорелся лес. На момент пожара в этом районе температура воздуха была +43 градуса.

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