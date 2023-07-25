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В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям. В распоряжении «Известий» появилось видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir во вторник, 25 июля.

На них можно увидеть зарево от лесного пожара. Леса горят буквально в нескольких километрах от курортной зоны.

В нескольких отелях возникли перебои с электричеством, но объявлять эвакуацию в администрации Кемера не планируют. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.

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Ранее, 24 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. Он также подчеркнул, что Турция отправила самолет-амфибию и один пожарный самолет в Грецию для борьбы с крупным лесным пожаром на острове Родос.

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