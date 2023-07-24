Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ

Турция укрепила силы для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. Об этом 24 июля сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«В этом году мы создали мощную инфраструктуру в воздухе и на суше, продумав наихудший сценарий. Мы укрепили наш существующий парк двумя большими самолетами из России. Мы боремся с лесными пожарами, используя в общей сложности 24 самолета, 100 вертолетов и 10 беспилотных летательных аппаратов. У нас 4,8 тыс. машин, 25 тыс. работников лесного хозяйства дежурят в пункте наземного реагирования», — передает заявление Эрдогана после заседания кабинета министров сайт турецкого телеканала F5 Haber.

Он также подчеркнул, что Турция отправила самолет-амфибию и один пожарный самолет в Грецию для борьбы с крупным лесным пожаром на острове Родос.

Ранее в этот день в Турции задержали двух подозреваемых в связи с сильным природным пожаром в провинции Хатай. Как сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, два человека хотели сжечь траву около дома и не смогли контролировать стихию.

Еще 16 июля жителей одного из районов прилегающей к Сирии провинции Хатай на юго-востоке Турции эвакуировали из-за крупного природного пожара.

За два дня до этого, 14 июля, телеканал TRT Haber сообщал, что из-за аномальной жары в турецком Бодруме загорелся лес. На момент пожара в этом районе температура воздуха была +43 градуса.