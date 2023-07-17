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Подозреваемых в провоцировании пожара в провинции Хатай задержали в Турции

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Фото: Global Look Press/dpa/Ole Spata
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Министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил 16 июля о задержании двух подозреваемых в связи с сильным природным пожаром в провинции Хатай. Из-за аномальной жары в ряде регионов страны бороться с возгораниями затруднительно, и огонь охватывает всё новые территории.

«Желаю скорейшего разрешения проблем нашим гражданам, пострадавшим от лесных пожаров, которые возникли в различных районах, особенно в наших провинциях. Работа по их сдерживанию продолжается. <...> Были незамедлительно начаты судебные расследования причин возникновения пожаров, и два человека были задержаны в ходе расследования лесного пожара», — написал министр.

Он указал также, что министерства работают и над тушением огня, и над эвакуацией граждан из потенциально опасных районов.

В свою очередь министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что отсутствие жертв — главная позитивная новость в связи с пожаром. Он назвал причину этого бедствия, сославшись на желание двух человек сжечь траву около дома.

«Я знаю, вам это интересно. Мы с самого начала тщательно изучали причину возникновения этого пожара. По имеющейся информации, по свидетельству очевидцев, два человека в нашем районе устроили пожар после работы по расчистке тростникового поля в саду. К сожалению, они не смогли контролировать стихию. Было начато судебное расследование, и в отношении этих граждан принято решение о задержании», — приводит слова заявления главы МВД Турции AnadoluGazete.

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16 июля также сообщалось, что жителей одного из районов прилегающей к Сирии провинции Хатай на юго-востоке Турции эвакуировали из-за крупного природного пожара. Огонь вспыхнул в районе Белен, расположенном в гористой местности.

До этого, 14 июля, телеканал TRT Haber сообщал, что в турецком Бодруме в связи с аномальной жарой загорелся лес. Температура воздуха в районе на момент пожара превышала +43 градуса.

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