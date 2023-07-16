Жителей района турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за природного пожара

Жителей одного из районов прилегающей к Сирии провинции Хатай на юго-востоке Турции эвакуировали из-за крупного природного пожара. Как сообщает местный телеканал TRT Haber 16 июля, огонь вспыхнул в районе Белен, расположенном в гористой местности.

Возгорание усиливается под воздействием ветра и угрожает жителям уезда Белен, в связи с чем и было принято решение об эвакуации.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, чьи слова приводит телеканал, рассказал, что для тушения пожара привлекли девять самолетов и 21 вертолет, а также 59 единиц наземной техники, задействованы 375 спасателей. Кроме того, он подчеркнул, что тушение огня ведут «без перерыва с воздуха и земли».

В последние дни в Турции температура воздуха превышает 45 градусов, что и способствует возникновению природных пожаров.

До этого, 14 июля, телеканал TRT Haber сообщал, что в турецком Бодруме в связи с аномальной жарой загорелся лес. Температура воздуха в районе на момент пожара превышала +43 градуса.