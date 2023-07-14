В турецком Бодруме неподалеку от аэропорта вспыхнул лесной пожар
В Турции в городе Бодруме в связи с аномальной жарой загорелся лес, информирует 14 июля телеканал TRT Haber.
Огонь ликвидируют и с земли, и с воздуха. В тушении задействованы семь вертолетов и три самолета.
«Продолжается борьба с пламенем, которое под действием ветра быстро распространяется», — говорится в новости.
Температура воздуха в районе пожара на данный момент превышает +43 градуса. Причина случившегося устанавливается.
23 июня стало известно о лесном пожаре в окрестностях турецкого Мармариса. В тушении пламени приняли участие пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. Местных жителей эвакуировали.