В турецком Бодруме неподалеку от аэропорта вспыхнул лесной пожар

В Турции в городе Бодруме в связи с аномальной жарой загорелся лес, информирует 14 июля телеканал TRT Haber.

Огонь ликвидируют и с земли, и с воздуха. В тушении задействованы семь вертолетов и три самолета.

«Продолжается борьба с пламенем, которое под действием ветра быстро распространяется», — говорится в новости.

Температура воздуха в районе пожара на данный момент превышает +43 градуса. Причина случившегося устанавливается.

23 июня стало известно о лесном пожаре в окрестностях турецкого Мармариса. В тушении пламени приняли участие пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. Местных жителей эвакуировали.