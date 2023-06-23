В турецком Мармарисе разгорелся лесной пожар

Лесной пожар начался в окрестностях турецкого курорта Мармарис. Об этом 23 июня сообщило лесное управление Турции.

Мы начали тушить лесной пожар в Мармарисе уже через пять минут», — сообщило ведомство «РИА Новости».

В тушении пламени участвуют пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей.

Ранее в этот день стало известно, что в конце июня туры в Турцию заняли первое место по спросу у туроператоров — членов Российского союза туриндустрии (РСТ). Доля продаж пакетных туров на этом направлении у туристических компаний и агрегаторов варьируется от 35 до 65%. Около 12% выезжающих в Турцию туристов выбирают Эгейское побережье, на котором расположен Мармарис.