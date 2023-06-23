Турция стала главным направлением отдыха для российских туристов в 2023 году

В конце июня туры в Турцию заняли первое место по спросу у туроператоров-членов Российского союза туриндустрии (РСТ), доля продаж пакетных туров на данное направление у туристических компаний и агрегаторов варьируется от 35 до 65%. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил РСТ на своем сайте.

«В прошлом году в пиковый сезон в Турцию выполнялось 50 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тыс. рейсов в неделю. Рейсы выполняются из 22 городов РФ в пять городов Турецкой Республики», —сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Полеты в Стамбул, Анкару, Аланью, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир выполняют пять турецких и 12 российских авиаперевозчиков. Благодаря увеличению числа рейсов и авиапарка перевозки в Турцию стали доступнее и стабильнее, сказал Горин.

По его оценке, этим летом по пакетным турам в зарубежные страны отправятся не менее 5–6 млн туристов, большинство из которых выберет Турцию.

Средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тыс. рублей на двоих. 89% отдыхающих в республике россиян выбирают «ультра всё включено» и «всё включено», сказано в сообщении.

Более 85% отдыхающих из РФ выбирают Анталийское побережье — курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12% — Бодрум Даламан Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика — менее 1%, сообщает РСТ.

30 мая в РСТ дали рекомендации россиянам по путешествиям за рубеж, посоветовав воспользоваться предложениями раннего бронирования, а также обратить внимание на предложения туроператоров.

Днем ранее в минтуризма Израиля заявили «Известиям», что ожидают более 200 тыс. российских туристов в 2023 году. В 2022 году, по данным министерства, поток туристов из РФ в страну сократился на 51% по сравнению с 2019-м, однако за первые четыре месяца 2023-го турпоток вновь вырос — сразу на 184%.

В тот же день Горин сообщил, что россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения.