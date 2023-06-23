Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины

Турция стала главным направлением отдыха для российских туристов в 2023 году

РСТ: В конце июня туры в Турцию заняли первое место по спросу у туроператоров – членов РСТ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В конце июня туры в Турцию заняли первое место по спросу у туроператоров-членов Российского союза туриндустрии (РСТ), доля продаж пакетных туров на данное направление у туристических компаний и агрегаторов варьируется от 35 до 65%. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил РСТ на своем сайте.

«В прошлом году в пиковый сезон в Турцию выполнялось 50 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тыс. рейсов в неделю. Рейсы выполняются из 22 городов РФ в пять городов Турецкой Республики», —сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Полеты в Стамбул, Анкару, Аланью, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир выполняют пять турецких и 12 российских авиаперевозчиков. Благодаря увеличению числа рейсов и авиапарка перевозки в Турцию стали доступнее и стабильнее, сказал Горин.

По его оценке, этим летом по пакетным турам в зарубежные страны отправятся не менее 5–6 млн туристов, большинство из которых выберет Турцию.

Средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тыс. рублей на двоих. 89% отдыхающих в республике россиян выбирают «ультра всё включено» и «всё включено», сказано в сообщении.

Более 85% отдыхающих из РФ выбирают Анталийское побережье — курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12% — Бодрум Даламан Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика — менее 1%, сообщает РСТ.

Все включены: туроператоров освободят от НДС на 3,5 года
В правительстве поддержали введение льготного налогового режима

30 мая в РСТ дали рекомендации россиянам по путешествиям за рубеж, посоветовав воспользоваться предложениями раннего бронирования, а также обратить внимание на предложения туроператоров.

Днем ранее в минтуризма Израиля заявили «Известиям», что ожидают более 200 тыс. российских туристов в 2023 году. В 2022 году, по данным министерства, поток туристов из РФ в страну сократился на 51% по сравнению с 2019-м, однако за первые четыре месяца 2023-го турпоток вновь вырос — сразу на 184%.

В тот же день Горин сообщил, что россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023