Россиянам дали рекомендации по путешествиям за рубеж

Россиянам, которые планируют путешествие за рубеж летом, стоит пользоваться предложениями раннего бронирования, предполагающими существенные скидки, а также обратить внимание на предложения туроператоров. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал во вторник, 30 мая.

Специалист также рассказал, от чего зависит цена на международные путешествия. По его словам, цена путешествий напрямую зависит от волатильности курсов валют и ограниченности международного воздушного сообщения, к повышению цен привела и инфляция.

«Если говорить о доступности путешествий, то рекомендации следующие: доверять организацию путешествий турагентам и туроператорам, рассматривать акции раннего бронирования, когда скидки достигают 10-40%, либо смотреть на текущие предложения со скидками, хотя сейчас количество «горящих» туров заметно сократилось и, конечно, смотреть на авиаперелеты», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт уточнил, что сейчас цена на перелет в международном путешествии может составлять 50-70% общей стоимости тура.

По словам Горина, в числе бюджетных направлений для путешествий можно назвать Египет, который предлагает доступные варианты. Например, двух- и трехзвездочные отели.

«Цены на туры в Египет для двоих на неделю в трехзвездочном отеле «все включено» с учетом перелета и страховки начинаются от 107 тыс. рублей. Можно рассматривать и специальные предложения по направлениям, где традиционно есть специальные скидки: например, с учетом сезонности ОАЭ могут предлагать специальные цены, есть и специальные цены в Египте. Турция, несмотря на общий тренд к повышению цен, весной тоже предлагала скидки», — отметил он.

Горин добавил, что международные туры подорожали на 10-30% по сравнению с предыдущим годом. Также стоит наблюдать и за курсом валют: в первой декаде мая было укрепление рубля

Накануне в минтуризма Израиля заявили «Известиям», что ожидают, что в 2023 году страну посетят более 200 тыс. россиян.

В тот же день Горин сообщил, что россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, передает RT.