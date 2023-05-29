Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол ЦАР рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома
Мир
Байден объявил о достижении бюджетного соглашения с Маккарти
Общество
Вильфанд спрогнозировал заморозки в девяти регионах России
Мир
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Экономика
Весной количество атак мошенников на клиентов российских банков выросло на 60%
Мир
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска
Экономика
В РФ предложили меры для сокращения отказов в ипотеке
Общество
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Армия
ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском
Общество
Сбившего насмерть велосипедиста водителя грузовика задержали в Подмосковье
Мир
Посол ЦАР рассказал о переходе жителей в православие
Происшествия
СЦКК сообщил о применении РСЗО HIMARS при обстреле ВСУ Алмазной

В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году

Израиль рассчитывает в этом году принять более 200 тыс. россиян
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль ожидает, что в 2023 году страну посетят более 200 тыс. россиян. Об этом «Известиям» заявили в минтуризма еврейского государства.

«Турпоток будет зависеть от возобновления прямого авиасообщения»
Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко — о перспективах российского туризма и точках соприкосновения Москвы и Ханоя

В среднем в этом году Израиль посещают 18 тыс. россиян в месяц, заявила «‎Известиям» замдиректора российского представительства минтуризма Израиля Ксения Воронцова.

В 2022 году, по данным министерства, поток туристов из РФ в страну сократился на 51% по сравнению с 2019-м. Однако за первые четыре месяца 2023-го турпоток вновь вырос — сразу на 184%.

Объясняя падение турпотока в прошлом году, представитель минтуризма отметила: в марте 2020-го Израиль закрыл границы для путешественников в связи с пандемией. Страна открылась для широкой публики в марте 2022 года, дав старт восстановлению туристического потока.

«Авиасообщение между РФ и Израилем начало возобновляться, но это происходило постепенно, начиная с восьми рейсов в неделю и дойдя до 30. Из-за высокого спроса в 2022 году увеличилась стоимость авиаперевозки. В Израиле часть года действовали ковидные ограничения. Совокупность всех этих факторов привела к тому, что в прошлом году туристов из России было меньше, чем до пандемии. Впрочем, это справедливо и для других стран», — уточнила Ксения Воронцова.

Израиль, в отличие от ЕС, США и Канады, не прекратил авиасообщение с РФ в марте 2022 года и не присоединился к антироссийским санкциям. Сейчас Израиль и РФ связывают 24 прямых рейса в неделю. Полеты доступны из пяти городов России: Москвы, Екатеринбурга, Сочи и Минеральных Вод, а также из Махачкалы (рейсы появились впервые в истории в этом году), уточнили в минтуризма Израиля.

В ведомстве также уточнили: политические протесты, продолжающиеся в Израиле более 20 недель, никак не повлияли на привлекательность страны для российских туристов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Туристической сезон: Израиль ожидает 200 тыс. россиян в 2023-м

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023