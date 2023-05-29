В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году

Израиль ожидает, что в 2023 году страну посетят более 200 тыс. россиян. Об этом «Известиям» заявили в минтуризма еврейского государства.

В среднем в этом году Израиль посещают 18 тыс. россиян в месяц, заявила «‎Известиям» замдиректора российского представительства минтуризма Израиля Ксения Воронцова.

В 2022 году, по данным министерства, поток туристов из РФ в страну сократился на 51% по сравнению с 2019-м. Однако за первые четыре месяца 2023-го турпоток вновь вырос — сразу на 184%.

Объясняя падение турпотока в прошлом году, представитель минтуризма отметила: в марте 2020-го Израиль закрыл границы для путешественников в связи с пандемией. Страна открылась для широкой публики в марте 2022 года, дав старт восстановлению туристического потока.

«Авиасообщение между РФ и Израилем начало возобновляться, но это происходило постепенно, начиная с восьми рейсов в неделю и дойдя до 30. Из-за высокого спроса в 2022 году увеличилась стоимость авиаперевозки. В Израиле часть года действовали ковидные ограничения. Совокупность всех этих факторов привела к тому, что в прошлом году туристов из России было меньше, чем до пандемии. Впрочем, это справедливо и для других стран», — уточнила Ксения Воронцова.

Израиль, в отличие от ЕС, США и Канады, не прекратил авиасообщение с РФ в марте 2022 года и не присоединился к антироссийским санкциям. Сейчас Израиль и РФ связывают 24 прямых рейса в неделю. Полеты доступны из пяти городов России: Москвы, Екатеринбурга, Сочи и Минеральных Вод, а также из Махачкалы (рейсы появились впервые в истории в этом году), уточнили в минтуризма Израиля.

В ведомстве также уточнили: политические протесты, продолжающиеся в Израиле более 20 недель, никак не повлияли на привлекательность страны для российских туристов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Туристической сезон: Израиль ожидает 200 тыс. россиян в 2023-м