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Все включены: туроператоров освободят от НДС на 3,5 года

В правительстве поддержали введение льготного налогового режима
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Туроператоров, которые организуют путешествия по России, освободят от необходимости платить налог на добавленную стоимость (НДС). Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила такую инициативу Минфина, выяснили «Известия». Мера обойдется бюджету в 4,2 млрд рублей ежегодно, но поддержит развитие отрасли и снизит стоимость туров, рассчитывают ее авторы. Между тем большинство опрошенных изданием представителей туротрасли сомневаются, что смогут снизить цены, — меру Минфина они воспринимают как возможность увеличить маржинальность бизнеса.

Льготные условия

С туроператоров снимут налог на добавленную стоимость (НДС). Такой законопроект Минфина, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. О ее решении «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина. Льготный налоговый режим установят только для тех компаний, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Если инициативу одобрит и Госдума, приняв соответствующий законопроект, то мера вступит в силу задним числом — с января 2023 года — и будет действовать до июля 2027 года.

— Это создаст условия для снижения цен и, соответственно, повышения привлекательности путешествий по России, — сказал «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Внутренний туризм сегодня становится одной из самых динамично развивающихся отраслей.

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Путешествия по стране подстегнет отмена НДС для туроператоров

В Минэкономразвития намерены увеличить число поездок по стране, к 2030 году ведомство прогнозирует рост внутреннего турпотока с прошлогодних 73 млн до 140 млн человек. Об этом на ПМЭФ-2023 заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Планируемые льготы помогут развитию туристической отрасли, убежден Владимир Груздев. При этом отмена уплаты НДС приведет к выпадающим доходам бюджета, сказал он. Минфин оценивает их в 4,2 млрд рублей ежегодно, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правкомиссии (есть у «Известий»). Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, авторы инициативы также рассчитывают, что мера приведет к снижению цен на туристические поездки по России за счет снятия части налогового бремени с туроператоров.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать инициативу.

Помощь туроператорам

— Инициатива хорошая. Она нужна в первую очередь крупным туроператорам, у которых большие обороты и которые не могут работать по системе упрощенного налогообложения, — пояснил «Известиям» основатель туроператора «Мультитур», гендиректор компании по управлению гостиницами Atelika Hotel Group Алексей Высоканов, комментируя инициативу Минфина.

Сейчас крупные туроператоры платят 20% НДС с прибыли, а малые и средние, благодаря «упрощенке» — 6%. Поэтому огромным плюсом мера будет и для туроператоров по въезду, считает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

— Решение суперэффективное. Сейчас все крупные федеральные туроператоры платят НДС, поэтому не могут предложить иностранным партнерам из Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана и других стран конкурентные цены, — отметил он.

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В итоге зарубежные партнеры выбирают более дешевые услуги мелких компаний, которые работают по «упрощенке», сказал Сергей Войтович. Кроме того, нередко они создаются только на один сезон, из-за чего страдает качество обслуживания туристов. Освобождение крупных туроператоров от НДС наконец-то создаст единые для всех конкурентные условия, считает эксперт.

На турбизнесе в регионах, где он представлен в основном мелкими и средними компаниями, снижение налога отразится не сильно, считает глава регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

— У нас преимущественно операторы представляют как раз малый и средний бизнес. Поэтому мера их не коснется. Крупных туроператоров у нас нет. И, к сожалению, отрасль сейчас находится не в лучшем состоянии из-за снижения турпотока — грядущий сезон обещает стать самым худшим за последние годы по этому показателю — льготный режим нам не поможет, — отметил эксперт.

Подешевеют ли туры

Туроператоры в среднем могут себе позволить снизить цены на 2–10%, в зависимости от того, насколько повышали их ранее, спрогнозировал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Они смогут это сделать за счет восполнения своих затрат на оплату НДС за гостиницы, которым в прошлом году отменили этот налог.

Владимир Путин 26 марта 2022 года подписал закон, обнуливший ставки НДС для гостиниц на пять лет начиная с 26 апреля 2022 года.

— После отмены НДС для отелей в прошлом году туроператоры, по сути, взяли на себя это бремя — доплачивали выпавший налог за них. В итоге многим пришлом немного поднять цены. Теперь эта проблема должна устраниться, — сказал Сергей Ромашкин.

Дело в том, что, согласно российской системе налогообложения, если один из участников цепочки «продукт-потребитель» не платит НДС, часть бремени ложится на того, кто в ней последний, пояснил он.

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Остальные опрошенные «Известиями» туроператоры сомневаются, что смогут снизить цены. Льготное налогообложение поможет сделать туроператорский бизнес более рентабельным, но значительного влияния на доходы компаний все-таки не окажет, заметил Алексей Высоканов. Поэтому и цены для туристов не снизятся.

— В турбизнесе очень низкая маржинальность, поэтому бизнесу просто невыгодно снижать стоимость путевок. Особенно учитывая инфляцию и то, что отрасль высокорискованная, — согласен Борис Зелинский.

Аналогичное прогноз сделала и исполнительный директор Альянса турагентств России Наталья Осипова: отмена НДС для туроператоров не приведет к снижению цен на туры. Стоимость продукта складывается из множества вещей, и все они постоянно дорожают — продукты, хозтовары, авиационный керосин, сейчас условий для падения цен нет, пояснила она.

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