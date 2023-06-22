Все включены: туроператоров освободят от НДС на 3,5 года

Туроператоров, которые организуют путешествия по России, освободят от необходимости платить налог на добавленную стоимость (НДС). Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила такую инициативу Минфина, выяснили «Известия». Мера обойдется бюджету в 4,2 млрд рублей ежегодно, но поддержит развитие отрасли и снизит стоимость туров, рассчитывают ее авторы. Между тем большинство опрошенных изданием представителей туротрасли сомневаются, что смогут снизить цены, — меру Минфина они воспринимают как возможность увеличить маржинальность бизнеса.

Льготные условия

С туроператоров снимут налог на добавленную стоимость (НДС). Такой законопроект Минфина, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. О ее решении «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина. Льготный налоговый режим установят только для тех компаний, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Если инициативу одобрит и Госдума, приняв соответствующий законопроект, то мера вступит в силу задним числом — с января 2023 года — и будет действовать до июля 2027 года.

— Это создаст условия для снижения цен и, соответственно, повышения привлекательности путешествий по России, — сказал «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Внутренний туризм сегодня становится одной из самых динамично развивающихся отраслей.

В Минэкономразвития намерены увеличить число поездок по стране, к 2030 году ведомство прогнозирует рост внутреннего турпотока с прошлогодних 73 млн до 140 млн человек. Об этом на ПМЭФ-2023 заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Планируемые льготы помогут развитию туристической отрасли, убежден Владимир Груздев. При этом отмена уплаты НДС приведет к выпадающим доходам бюджета, сказал он. Минфин оценивает их в 4,2 млрд рублей ежегодно, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правкомиссии (есть у «Известий»). Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, авторы инициативы также рассчитывают, что мера приведет к снижению цен на туристические поездки по России за счет снятия части налогового бремени с туроператоров.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать инициативу.

Помощь туроператорам

— Инициатива хорошая. Она нужна в первую очередь крупным туроператорам, у которых большие обороты и которые не могут работать по системе упрощенного налогообложения, — пояснил «Известиям» основатель туроператора «Мультитур», гендиректор компании по управлению гостиницами Atelika Hotel Group Алексей Высоканов, комментируя инициативу Минфина.

Сейчас крупные туроператоры платят 20% НДС с прибыли, а малые и средние, благодаря «упрощенке» — 6%. Поэтому огромным плюсом мера будет и для туроператоров по въезду, считает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

— Решение суперэффективное. Сейчас все крупные федеральные туроператоры платят НДС, поэтому не могут предложить иностранным партнерам из Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана и других стран конкурентные цены, — отметил он.

В итоге зарубежные партнеры выбирают более дешевые услуги мелких компаний, которые работают по «упрощенке», сказал Сергей Войтович. Кроме того, нередко они создаются только на один сезон, из-за чего страдает качество обслуживания туристов. Освобождение крупных туроператоров от НДС наконец-то создаст единые для всех конкурентные условия, считает эксперт.

На турбизнесе в регионах, где он представлен в основном мелкими и средними компаниями, снижение налога отразится не сильно, считает глава регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

— У нас преимущественно операторы представляют как раз малый и средний бизнес. Поэтому мера их не коснется. Крупных туроператоров у нас нет. И, к сожалению, отрасль сейчас находится не в лучшем состоянии из-за снижения турпотока — грядущий сезон обещает стать самым худшим за последние годы по этому показателю — льготный режим нам не поможет, — отметил эксперт.

Подешевеют ли туры

Туроператоры в среднем могут себе позволить снизить цены на 2–10%, в зависимости от того, насколько повышали их ранее, спрогнозировал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Они смогут это сделать за счет восполнения своих затрат на оплату НДС за гостиницы, которым в прошлом году отменили этот налог.

Владимир Путин 26 марта 2022 года подписал закон, обнуливший ставки НДС для гостиниц на пять лет начиная с 26 апреля 2022 года.

— После отмены НДС для отелей в прошлом году туроператоры, по сути, взяли на себя это бремя — доплачивали выпавший налог за них. В итоге многим пришлом немного поднять цены. Теперь эта проблема должна устраниться, — сказал Сергей Ромашкин.

Дело в том, что, согласно российской системе налогообложения, если один из участников цепочки «продукт-потребитель» не платит НДС, часть бремени ложится на того, кто в ней последний, пояснил он.

Остальные опрошенные «Известиями» туроператоры сомневаются, что смогут снизить цены. Льготное налогообложение поможет сделать туроператорский бизнес более рентабельным, но значительного влияния на доходы компаний все-таки не окажет, заметил Алексей Высоканов. Поэтому и цены для туристов не снизятся.

— В турбизнесе очень низкая маржинальность, поэтому бизнесу просто невыгодно снижать стоимость путевок. Особенно учитывая инфляцию и то, что отрасль высокорискованная, — согласен Борис Зелинский.

Аналогичное прогноз сделала и исполнительный директор Альянса турагентств России Наталья Осипова: отмена НДС для туроператоров не приведет к снижению цен на туры. Стоимость продукта складывается из множества вещей, и все они постоянно дорожают — продукты, хозтовары, авиационный керосин, сейчас условий для падения цен нет, пояснила она.