Кассовое неравенство: станет ли в местных бюджетах больше денег

НДФЛ является весьма существенным доходом для регионов, а для муниципалитетов это и вовсе основной вид налогового фонда. Для обеспечения стабильности региональных бюджетов Минфин поддержал, а обе палаты Федерального собрания одобрили закон о приоритетном зачислении НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты . Измененный порядок позволит гарантировать, что необходимые средства будут оставаться в местных бюджетах. Главы субъектов и экономисты разъяснили «Известиям», как новый закон позволит получить местным и региональным бюджетам те доходы, которые были запланированы, и, соответственно, исполнить все обязательства перед гражданами.

Проблема недопоступлений

Механизм единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС) заработал в России 1 января 2023 года. Действующий механизм ЕНС подразумевает, что сначала должен быть погашен первый возникший у налогоплательщика долг. Средства на его погашение могут пойти в том числе из подоходного налога, уплачиваемого компанией или предприятием за своих работников. Однако довольно скоро стало понятно, что отсюда возникает недопоступление платежей в местные бюджеты, которые формируются в значительной части за счет подоходного налога. Уже I квартал показал в региональных бюджетах существенный кассовый разрыв.

Оперативно принятые поправки в Налоговый кодекс позволят гарантировать, что необходимые средства останутся в бюджетах регионов и муниципалитетов. Тем самым НДФЛ теперь будет сразу (то есть напрямую) отправляться в бюджеты субъектов.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Как рассказал «Известиям» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, «введение системы единого налогового платежа негативно повлияло на доходы местных бюджетов Кузбасса». Например, в Кемеровской области поступления налога на доходы физических лиц за четыре месяца 2023 года снизились на 322 млн рублей, или на 5% при росте фонда оплаты труда по области порядка 15%.

— Принятие законопроекта, предусматривающего приоритетное зачисление налога на доходы физических лиц, позволит компенсировать потери местных бюджетов, — разъяснил глава Кузбасса. — Эти доходы вернутся обратно территориям, что позволит нам более эффективно выполнять все социальные обязательства.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил «Известиям», что введение единого налогового платежа действительно привело к неравномерному поступлению налоговых доходов и создало некоторую напряженность при исполнении региональных и местных бюджетов. К примеру, доля данного налога в налоговых доходах консолидированного бюджета Чувашской Республики составляет порядка 40%, в доходах местных бюджетов — более 60%.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заметил в беседе с «Известиями», что по НДФЛ осуществлялось ежедневное списание денежных средств со счетов бюджетов в рамках проведения возвратов, в связи с предоставлением стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, при отсутствии ежедневных поступлений. Глава области рассказал, что в связи с этим в феврале текущего года он обращался к председателю Совета Федерации с предложением внести изменения в действующее законодательство в части возможности исключения вышеуказанного порядка по списанию НДФЛ.

В правительстве Новгородской области «Известиям» пояснили, что нормы, предусмотренные в этом законе, не дадут дополнительных доходов местным или региональным бюджетам. Кроме того, некоторые вопросы функционирования института единого налогового платежа всё еще сохраняются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Между тем сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова полагает, что требуется дальнейшее совершенствование налогового законодательства . Она ссылается на данные республиканской администрации: в соответствии с ними для обеспечения сбалансированности бюджетов необходимо установить более ранний срок предоставления уведомлений и/или деклараций и уплаты в рамках ЕНС и ЕНП — перенести с 25-го и 28-го чисел месяца соответственно на более ранние даты, например на 22-е и 25-е числа месяца.

— Срок уплаты 28-е число — очень сложная для бюджетов дата, — подчеркивает сенатор. — Это самый конец месяца. С учетом выходных дней срок уплаты или перечисления денег в бюджеты сдвигается. Именно поэтому не все денежные средства были перечислены, например, в бюджеты в январе, а поступили в начале февраля. Наибольшие же риски для бюджетов создает срок уплаты 28 декабря — он выпадает на предпоследний рабочий день года, что указывает на неисполнение в полном объеме расходов, а также на риски неисполненных доходных параметров бюджетов.

Справка «Известий» ЕНС (единый налоговый счет) — новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Введение ЕНС упрощает расчеты с бюджетом и взаимодействие с налоговыми органами. До 2023 года для заполнения платежек приходилось учитывать 1375 изменяющихся КБК (кодов бюджетной классификации) и 60 сроков отчетности в месяц. Переплату можно было вернуть только за три последних года, а отмена ограничений на операции по счету занимала до пяти рабочих дней.

Своевременное нововведение

Если посмотреть на сведения об исполнении региональных и местных бюджетов за I квартал 2023 года, то можно увидеть, что объем поступлений налога на доходы физических лиц составил около 933 млрд рублей (это уровень I квартала пандемийных 2020 и 2021 годов), тогда как в I квартале 2022 года он равнялся 1164,6 млрд рублей. При этом поступления налога на прибыль организаций показывают устойчивую положительную динамику : 1745,5 млрд рублей в I квартале 2023 года; 1478,2 млрд рублей — в I квартале 2022 года и 1007 млрд рублей — в аналогичном периоде 2021 года. На это указывает проректор правительственного Финансового университета Светлана Солянникова.

По ее оценкам, дефицит региональных и местных бюджетов продолжает расти: за I квартал 2023 года дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ составил 696,5 млрд рублей, тогда как в аналогичные периоды пандемийных 2020 и 2021 годов он был 341,3 и 246,6 млрд рублей соответственно. Объем бюджетных кредитов, полученных консолидированными бюджетами субъектов РФ за I квартал 2023 года, достиг 269,3 млрд рублей, что почти в три раза выше уровня аналогичного периода 2022 года (91,4 млрд рублей).

— Всё это — результат перехода на единый налоговый платеж и введения единого налогового счета, когда налоговые органы не смогли выстроить эффективную работу в новом режиме с налогоплательщиками, налоговыми агентами, казначейскими органами. Поэтому платежи по НДФЛ, перечисляемые организациями как налоговыми агентами, распределяются и зачисляются на счета региональных и местных бюджетов с большими задержками, нерегулярно, — объясняет Светлана Солянникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Она убеждена, что данное нововведение своевременно и позволит решить проблему формирования доходов прежде всего регионов-доноров и публично-правовых образований с высоким уровнем занятости населения и активно развивающейся промышленностью, у которых НДФЛ формирует от 30 до 49% от общей суммы доходов бюджета. Это не только Москва и Санкт-Петербург, но и бюджеты большинства публично-правовых образований Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского федеральных округов.

В меньшей мере нововведение затронет регионы и муниципальные образования, где основной объем доходов формируется за счет межбюджетных трансфертов из федерального и региональных бюджетов , отмечает спикер.

В Федеральной налоговой службе комментариев не предоставили.

Мина замедленного действия

Вначале должна закрываться недоимка по налогам, начиная с наиболее раннего срока уплаты, полагает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Далее закрываются текущие начисления, а в финале от ЕНС происходит закрытие задолженности по пеням и штрафам.

— Именно в этой очередности невольно закралась мина замедленного действия, — указывает специалист. — Например, налогоплательщик в установленную единую дату внес платеж исходя из расчета текущих начислений. Казначейство автоматически закрывает налоговые недоимки и остатки уже распределяет пропорционально текущим начислениям.

Очевидно, что при таком раскладе НДФЛ в определенной степени теряет свои позиции по следующим причинам. Во-первых, в силу ранее действующего механизма уплаты НДФЛ в бюджет: платежка в банк на зарплату, а также платежка в банк на НДФЛ фактически купировали проблему возникновения значимых налоговых задолженностей по НДФЛ, поясняет эксперт. Во-вторых, валовое начисление НДФЛ уступает начислениям по НДС и НДПИ. В связи с этим, с одной стороны, формируется «бюджетная справедливость», но, с другой стороны, выпадают доходы конкретно по НДФЛ, из-за того, что в установленном порядке НДФЛ больше не выступает отдельным платежом, на который автоматически происходило поступление денег в момент выплаты заработной платы.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Проблема наполняемости региональных бюджетов по статье НДФЛ коснулась абсолютно всех регионов, но с разной степенью болевого порога в силу неодинаковой степени бюджетной обеспеченности и возможностями управлять региональными налоговыми доходами , полагает Вадим Засько. В структуре региональных налоговых доходов НДФЛ формирует почти 40% консолидированного регионального бюджета. Реализованная законодательная инициатива — это компромисс между федеральным бюджетом и регионами, причем в пользу последних, указывает собеседник.