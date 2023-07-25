Горячие туры: в опасной зоне на Родосе оказалось до тысячи туристов из РФ

Отпускной сезон в Греции и Турции омрачили пожары. В охваченной огнем зоне острова Родос, где началась эвакуация населения, могут находиться около тысячи российский туристов , сообщили «Известиям» турагенты. Они оценили ситуацию как «серьезную» и указали, что местные отели готовы бесплатно переселять туристов из опасных зон. В Турции же, где туристов традиционно в десятки раз больше, ситуация более спокойная — пожары пока затронули лишь небольшую часть района Кемер провинции Анталья . О ситуации на греческих и турецких курортах — в материале «Известий».

«Переживаем за туристов»

Температурные рекорды в Греции и Турции привели к природным пожарам. На греческом острове Родос в опасной зоне могут находиться около тысячи российских туристов, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— Наши туристы в Греции отдыхают в основном на Родосе — в его одноименной столице и на курорте Линдос. В Родосе все спокойно, но за Линдос мы переживаем. Созвонились с отелями, они готовы переселять туристов бесплатно. Ждем, подойдет ли огонь к гостиницам, — сказал он.

По оценке Алексана Мкртчяна, в Линдосе сейчас находится до тысячи российских путешественников. В городе Родос отдыхают еще порядка 5 тыс. россиян.

— В основном это организованные путешественники, поскольку самостоятельно доехать до Греции сейчас сложно: забронировать гостиницу при помощи российской карты нельзя, нужно оформлять визу, — пояснил он.

Ситуация с пожарами в Греции серьезная: на Родосе уже эвакуировано 19 тыс. человек, на острове Корфу — более 2,5 тысяч, напомнил вице-президент АТА.

Среди эвакуированных оказались и россияне. Они рассказали «Известиям», что не знают, как теперь покинуть остров: аэропорт Родоса переполнен людьми.

— Мы эвакуировались из отеля в Линдосе без багажа. Хотим поскорее улететь, но единственный аэропорт забит. Люди, которые сюда прилетают, даже не выходят в город, а остаются ждать в аэропорту обратного рейса, — поделился путешественник Артем, отметив, что отдыхать в такой обстановке невозможно.

По словам другого российского туриста, температура на Родосе достигла +47°C.

— На солнце, я думаю, за 50 градусов. Находиться на улице дольше, чем 10-15 минут, просто невыносимо, — рассказал он.

Греция — не самое массовое направление для отдыха россиян, заметила в беседе с «Известиями» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Несмотря на проблемы отдельных туристов, большинство организованных путешественников сейчас относительно спокойно продолжают там свой отдых, отметила она.

Скидок не будет

От лесных пожаров страдает и Турция, где стихия разгулялась вблизи курорта Кемер. В этой стране, в отличие от Греции, сейчас находятся десятки тысяч российских туристов, сообщил «Известиям» директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Мы находимся на постоянной связи с отелями, туристами, туроператорами, российским консульством. Оно следит за ситуацией, находится в контакте с турецкими властями. Туристам рекомендуют не покидать курортов и не посещать лесные массивы, — рассказал он.

По словам Александра Осауленко, звонков от туристов в связи с ситуацией как в Турции, так и Греции, пока не поступало.

— Мы сами звонили туристам, которые находятся в разных регионах Турции. Они рассказали, что спокойно отдыхают. Всё хорошо, — отметил он.

Турагенты также оценили ситуацию в Турции как относительно спокойную.

— Надо понимать, что Кемер огромный, и пожары затронули лишь небольшую его часть. Конечно, мы не отравляем туристов в отели, где им может что-то угрожать. Сами путешественники тоже звонят и интересуются ситуацией. Тех, у кого вылеты в ближайшие дни, мы по их просьбе переселяем в другие гостиницы без доплат. Если ехать в Кемер принципиально не хотят — меняем на другой регион, — рассказал Алексан Мкртчян.

По его словам, таких просьб пока немного, они «скорее единичны».

Путешественникам, отдых которых запланирован на август, турагенты предлагают подождать.

— Мы объясняем туристам, что в Турции идет активная борьба со стихией, помогает российская техника. По моему опыту, лесные пожары в Турции тушат максимум две недели. К сожалению, они происходят ежегодно в разных регионах этой страны, — отметил Алексан Мкртчян.