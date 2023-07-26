СМИ сообщили о продолжении лесного пожара в районе турецкого курорта Кемер

Лесной пожар в районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжается свыше 36 часов, сообщил в среду, 26 июля, телеканал Ahaber.

По его данным, пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра. Согласно последней информации, сгорело 180 га леса.

Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил, что на данный момент 1050 пожарных, 10 самолетов и 22 вертолета интенсивно борются с огнем. Их главная цель, по его словам, взять огонь под контроль в течение дня.

Накануне стало известно, что в Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям. «Известия» публиковало видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir, на котором видно зарево от лесного пожара.

Позже в тот день местный телеканал NTV сообщил, что в качестве меры предосторожности были эвакуированы люди из десяти жилых домов, расположенных недалеко от зоны распространения огня.

За день до этого, 24 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

В свою очередь генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.