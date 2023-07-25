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Пожар в районе турецкого курорта Кемер продолжается 14 часов

Пожар в районе турецкого курорта Кемер продолжается 14 часов, пострадало 120 га леса
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Фото: ТАСС/МЧС России
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В районе турецкого курорта Кемер пожар продолжается в течение 14 часов, из-за огня пострадало 120 га леса. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во вторник, 25 июля.

«Пожар, вспыхнувший вчера около 21:00 в районе Кемера в Анталье, продолжается. Работы по тушению пожара ведутся с воздуха и с земли», — сказал он журналистам.

Согласно последним данным, к тушению пожара привлечены 11 самолетов и 22 вертолета, помимо техники и специалистов, передает телеканал NTV. Кроме того, в качестве меры предосторожности были эвакуированы люди из десяти жилых домов, расположенных недалеко от зоны распространения огня.

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Ранее в этот день сообщалось, что в турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям. В распоряжении «Известий» появилось видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir. На них можно увидеть зарево от лесного пожара.

В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из России не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

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