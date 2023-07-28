Лесной пожар в районе Кемера в Турции взят под контроль
Бушующий четвертые сутки лесной пожар в районе курортного города Кемер в Турции взят под контроль, сообщил 28 июля в Twitter министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.
«Лесной пожар в Кемере был взят под контроль в результате эффективных воздушных и наземных мероприятий. Продолжаем остужать лес», — сказал он.
Пожар не угрожал отелям и жилым домам, эвакуации не производилось.
В различных частях Турции продолжаются лесные пожары, вызванные жаркой погодой. Так, огонь в районе Кемера бушует с 24 июля. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 июля сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. РФ направила в Турецкую Республику два самолета Бе-200ЧС для тушения огня. Они оснащены встроенными тепловизорами, что позволяет взглянуть на возгорание в инфракрасном диапазоне и успешно отследить очаги возгорания.
25 июля самолеты-амфибии Бе-200ЧС потушили пожар близ города Кемер. МЧС России показало кадры с места событий.
В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.