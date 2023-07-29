Кураж и мамаша: Маяковский читает рэп, сиротка танцует в балете

Июль для театральной жизни обычно месяц затишья и отдыха. Однако на московских сценах продолжалась жизнь, были и достаточно шумные премьеры. Критик Влад Васюхин подготовил для «Известий» традиционный обзор самых интересных столичных новинок.

«Маяковский»

«Ленком Марка Захарова»

130-летие Владимира Маяковского отмечено отечественными театрами не столь масштабно, как 150-летие другого юбиляра нынешнего года, его ближайшего соседа по книжной полке — Александра Островского. Оно и понятно: как драматурги они находятся в разных весовых категориях. Из ведущих театров, кажется, только Театр Романа Виктюка представил премьеру по пьесе Маяковского, выбрав из его немногочисленных сочинений для сцены сатирическую комедию «Баня». Жизнь и судьба самого «певца революции» зрителям гораздо интереснее и ближе, чем его пьесы, написанные на злобу дня. А потому логично, что к числу уже имеющихся байопиков о «лучшем и самом талантливом поэте нашей советской эпохи» (характеристика, данная Сталиным) прибавился еще один. Главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти выпустил муздраму, где стихи поэта представлены в стиле рэп.

Актер Игорь Коняхин в роли Владимира Маяковского во время предпремьерного показа музыкальной драмы «Маяковский» в театре «Ленком Марка Захарова» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Автором пьесы выступила Ника Симонова, уже набившая руку на жизнеописании звезд трудной судьбы (ее перу принадлежат пьесы о Фриде Кало и Вацлаве Нижинском). Ей, конечно, не позавидуешь, ведь в предсмертной записке Маяковский просил: «И, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». А как обойтись без болезненного любовного треугольника с участием Лили и Осипа Брик? Или без упоминания сложных отношений с современниками — Есениным, Чуковским, Горьким?

Жанр мюзикла и расчет на молодую аудиторию вынуждает авторов упрощать и адаптировать биографию поэта, делать главный акцент на визуальную составляющую зрелища. Астрономический бюджет постановки (говорят, что 70 млн рублей) был во многом потрачен на сложные декорации, свет и многочисленные костюмы.

Актеры во время предпремьерного показа музыкальной драмы «Маяковский» в театре «Ленком Марка Захарова» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Станет ли «Маяковский» для «Ленкома» новым хитом уровня легендарной «Юноны и Авось», как хотели бы того в театре, покажет время — официальная премьера назначена на сентябрь. Маяковского играют в очередь молодые артисты Станислав Тикунов и Игорь Коняхин, и это повод посмотреть мюзикл как минимум два раза.

«Жизель Ботаническая»

МХТ им. Чехова

Не секрет, что худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский долго и настойчиво искал пьесу для нескольких актрис среднего возраста. И неожиданно подходящий материал принес режиссер Никита Кобелев — рассказы Эдуарда Кочергина, которого многие знают как многолетнего главного художника санкт-петербургского БДТ, соратника Георгия Товстоногова, чье имя присвоено сейчас знаменитому театру.

Надежда Жарычева в роли Шурки – Вечной Каурки на пресс-показе спектакля «Жизель Ботаническая» на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехов Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заниматься прозой народный художник РСФСР Кочергин начал довольно поздно — на седьмом десятке, но сейчас в свои 85 имеет несколько литературных премий, в том числе «Национальный бестселлер».

«Жизель Ботаническая» — это история не только девочки-сироты, ставшей балериной и станцевавшей Жизель на сцене Кировского театра, но и нескольких послевоенных ленинградских женщин легкого поведения, которые всей артелью и вывели ее в люди. В отрочестве Кочергин хорошо знал одну из этих проституток по прозвищу Лидка Петроградская, они с ней были соседями по коммуналке.

Надежда Жарычева в роли Шурки – Вечной Каурки, Светлана Колпакова в роли Лидки Петроградской, Ксения Теплова в роли Екатерины Душистой, Артем Соколов в роли Мужчины, Ульяна Глушкова в роли Муськи Колотой и Полина Романова в роли Аришки Порченой (слева направо) на пресс-показе спектакля «Жизель Ботаническая» на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Замечательный ансамбль из шести актрис плюс юная героиня разыгрывают сюжеты, рассказанные автором с юмором, иронией, любовью, болью. Не сразу спектакль захватывает зрителей, но к финалу нельзя не признать, что эта работа — одна из лучших в нынешнем сезоне.

«Мамочка»

Электротеатр «Станиславский»

Сюжет: из колонии раньше времени возвращается мать, отбывшая за воровство пять лет (год скостили). Казалось бы, радость. Но дома ее не ждут: у мужа и сына свои интересы и планы, своя жизнь, где мамочке уже нет места...

Актеры в сцене из спектакля «Мамочка» на сцене Электротеатра «Станиславский» Фото: Электротеатр Станиславский/Олимпия Орлова

Казалось бы, много ли найдется желающих посмотреть подобное зрелище? Мало ли этой бытовухи и социалки в жизни... Но, как говорится, не судите о книге по обложке. Это неожиданно хороший спектакль по современной пьесе — о людях и для людей, без зауми и занудства, без чернухи и пошлости. И даже местами веселый, чем-то напоминающий комикс.

Драматург Тоня Яблочкина получила за этот текст премиальный миллион рублей на конкурсе «Цех драматургов», но можно не сомневаться, что спектакль, поставленный режиссером Евгением Бедняковым, доставил ей не меньше радости. Ну и зрителям, конечно.

«Четыре тирана»

«Сатирикон» им. А. Райкина

В минувшем сезоне «Сатирикон», пока еще не имеющий собственной сцены, поскольку новое здание театра с 2015 года всё строится и строится, не выпускал премьер. А потому интерес к объявленным предпремьерным показам нового спектакля оказался большим.

Во-первых, предстоящий сезон для «Сатирикона» — юбилейный, 85-й (отсчет ведется от Ленинградского театра эстрады и миниатюр, основанного Аркадием Райкиным). К тому же худрук Константин Райкин выбрал малоизвестную у нас комедию итальянца Карло Гольдони «Самодуры» и дал ей более интригующее название — «Четыре тирана».

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время репетиции спектакля «Четыре тирана» по пьесе Карло Гольдони Фото: vk.com/Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Гольдони, родившийся в 1707 году и написавший за свою долгую жизнь 267 пьес, неожиданно оказался для «Сатирикона» весьма востребованным, буквально своим автором: прежде здесь ставились уже четыре его пьесы, в том числе и самим Константином Аркадьевичем — знаменитые «Кьоджинские перепалки». Райкин ценит сочинения Гольдони за театральность и демократичность, острый сюжет и возможность сделать на сцене праздник.

Актеры театра «Сатирикон» во время репетиции спектакля «Четыре тирана» по пьесе Карло Гольдони Фото: vk.com/Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

«Четыре тирана» не стали исключением. Время действия — венецианский карнавал, но богатые, грубые и жадные купцы мешают членам своих семейств насладиться радостями жизни и любви. Мы наблюдаем за столкновением полов, где в итоге хитроумные женщины манипулируют властными мужчинами и добиваются своего.

Как всегда у Райкина, спектакль получился ярким, эксцентричным, динамичным. А среди занятых актеров — звезды труппы: Агрипинна Стеклова, Денис Суханов, Наталия Вдовина, Артем Осипов, Полина Райкина.

«Случайные встречи»

«Современник»

Тот факт, что театр «Современник» привлекает к работе постановщиков нового поколения, устраивает для этого целую режиссерскую лабораторию, осеняя ее именем Олега Ефремова, своего легендарного основателя, это, конечно, очень хорошо. Но очень странно, что молодой режиссер, в данном случае первый из трех отобранных по итогам эскизов, предлагает товар не первой свежести. И что театр его покупает.

Актеры Наталья Ушакова в роли Арсеньевой и Георгий Богадист в роли Ивлева во время показа спектакля «Случайные встречи» на сцене Московского театра «Современник» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Дело в том, что Гульназ Балпеисова уже ставила в 2016 году рассказы Ивана Бунина на Новой сцене Театра Вахтангова, тот спектакль назывался «В Париже» и два года исправно собирал зал.

Разумеется, режиссер имеет полное право вернуться к полюбившимся страницам «Темных аллей» снова, но только зачем же на прославленной столичной сцене делать копию своего прежнего спектакля? С теми же столами и стульями, с теми же песнями Александра Вертинского, с теми же мизансценами, с той же тревожной атмосферой...

Актеры Георгий Богадист в роли Ивлева, Сергей Юшкевич в роли генерала Николая Платоныча и Евгений Шишкин в роли Поручика (слева направо) во время показа спектакля «Случайные встречи» на сцене Московского театра «Современник» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов