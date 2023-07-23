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За ними Россия: SHAMAN в Донбассе, Маяковский — в «Ленкоме»

О чем на этой неделе говорили поклонники искусства
Фото: «Ленком Марка Захарова»/Юлия Губина
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Певец SHAMAN представил клип на свою новую песню «Мой бой» с кадрами специальной военной операции и тура по Новороссии. «Троица» Андрея Рублева доставлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) им. академика И.Э. Грабаря для обследования и реставрации. 130-летие со дня рождения Владимира Маяковского «Ленком Марка Захарова» отпраздновал предпремьерным показом музыкальной драмы «Маяковский». Победители и лауреаты XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского выступили на исторической сцене Мариинского театра. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

О бое пой

Певец SHAMAN представил клип на свою новую песню «Мой бой» с кадрами СВО и тура музыканта по Новороссии. Героями ролика стали местные жители, добровольцы и бойцы российской армии, а также медики, волонтеры и военные корреспонденты.

— Самая сложная битва — бой с самим собой, который мы ведем, чтобы стать лучше, чище и добрее, — отметил артист, анонсируя премьеру. — Вдохновляющим всех нас примером сегодня становятся люди, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей выполняющие свой долг. Просто они знают: за ними вся Россия и от каждого из них зависит будущее нашей страны.

Певец SHAMAN

Певец SHAMAN

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Мой бой» — вторая композиция, созданная артистом во время поездки в прифронтовые регионы. В апреле он представил на YouTube песню «Мы», в записи которой принял участие тысячный хор жителей Луганской Народной Республики. Композиция собрала более 10 млн просмотров.

Сохранить и приумножить

Памятник русской иконописи «Троица» Андрея Рублева доставлен во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) им. академика И.Э. Грабаря для обследования и реставрации.

Верующие у иконы XV века «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя

Верующие у иконы XV века «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

До реставрации «Троицу» будет ждать консервация — то есть фиксация того состояния сохранности, в котором сейчас находится святыня, — объяснила «Известиям» заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Какие именно работы потребуется провести, в Центре имени Грабаря пока уточняют: на иконе было обнаружено 71 повреждение. По словам специалиста, после консервации расширенный реставрационный совет определит весь комплекс мероприятий.

Сотрудники компании «АРТ-Курьер» несут контейнер с иконой «Святая Троица» Андрея Рублева к грузовому автомобилю для дальнейшей ее транспортировки во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря в Москве

Сотрудники компании «АРТ-Курьер» несут контейнер с иконой «Святая Троица» Андрея Рублева к грузовому автомобилю для дальнейшей ее транспортировки во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

15 мая «Троица», находившаяся в Третьяковской галерее, была возвращена РПЦ. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. 12 июля икону Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Образное определение: рублевская «Троица» переехала из ХХС в Центр Грабаря
Сколько продлятся работы по сохранению легендарной иконы

Маяковский рэп

130-летие со дня рождения Владимира Маяковского «Ленком Марка Захарова» отпраздновал предпремьерным показом музыкальной драмы «Маяковский». Кульминацией спектакля стали произведения поэта, преподнесенные в стиле рэп. Автором музыки и текста постановки стал рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста.

Актер Игорь Коняхин (Владимир Маяковский) во время предпремьерного показа музыкальной драмы Алексея Франдетти «Маяковский» в театре «Ленком Марка Захарова»

Актер Игорь Коняхин (Владимир Маяковский) во время предпремьерного показа музыкальной драмы Алексея Франдетти «Маяковский» в театре «Ленком Марка Захарова»

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Маяковский — это абсолютный рэп, хип-хоп, — заметил в беседе с «Известиями» главный режиссер театра Алексей Франдетти. — А большей звезды в этом жанре на отечественном музыкальном небосклоне, чем Василий, я придумать не мог. Более того, творчество Басты прекрасно ложится и рифмуется с Маяковским.

«Творчество Басты прекрасно рифмуется с Маяковским»
Главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти — о рэпе для народных артистов, куклах для Большого театра и слезах Ларисы Долиной

Роль поэта будут исполнять молодые артисты театра Станислав Тикунов и Игорь Коняхин. По словам режиссера, приглашать звездных исполнителей он не стал, потому что главной звездой здесь остается Маяковский. Также в спектакле заняты ведущие актеры труппы — Виктор Раков, Иван Агапов, Любовь Матюшина, Елена Шанина.

При любой ситуации

Победители и лауреаты XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского выступили на исторической сцене Мариинского театра. В гала-концерте приняли участие обладательница Гран-при певица Зинаида Царенко, пианист Сергей Давыдченко, скрипач Равиль Галямов и другие конкурсанты.

Обладательница первой премии по специальности «Сольное пение» Зинаида Царенко во время гала-концерта лауреатов XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского

Обладательница первой премии по специальности «Сольное пение» Зинаида Царенко во время гала-концерта лауреатов XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Член жюри конкурса пианистов, заслуженный артист России Виктор Ересько отметил, что с самого начала конкурс Чайковского отличался своими масштабами и возможностью широкого творческого общения исполнителей как со слушателями, так и между собой, а нынешний конкурс имеет особое значение в контексте отмены русской культуры на Западе.

— Сейчас особое положение в мире вообще. В год первого конкурса тоже была непростая ситуация, — пояснил пианист «Известиям». — Сегодня, как и тогда, в каком-то смысле за конкурсом стоит государство, и, безусловно, в его проведении есть политический подтекст. Он означает, что мы можем организовывать события такого уровня в любом случае и при любой ситуации.

«Мы можем организовывать события такого уровня при любой ситуации»
Пианист Виктор Ересько — о политическом подтексте конкурса Чайковского, особенной русской публике и игре в отсебятину

Долгожитель Чебурашка

В парке Горького фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков представил музыкально-цирковое шоу «Чебурашка. Твой билет в детство». Сюжет разворачивается вокруг Чебурашки, его друзей, главной антагонистки Шапокляк и ее коварного плана.

На спектакль, созданный по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката, артиста вдохновила собственная семейная история.

Фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков

Фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Музыка для «Чебурашки» рождалась внутри моей семьи, — рассказал Сергей Жуков «Известиям». — Прихожу домой из студии и говорю: «Сегодня сочинял песню про Шапокляк». И мы всей семьей слушаем, а потом каждый высказывает свое мнение и подсказывает. Получается идеальная фокус-группа для семейного шоу. Так что в «Чебурашке» есть песни, которые помогли сочинить мои дети.

«Ты пробуешь суши, а дома наворачиваешь пельмени — «Крошку мою»
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков — о музыкальной гастрономии, песнях для шоу про Чебурашку и дюжине рок-композиций

Артист надеется, что семейных шоу в нашей стране будет всё больше и больше, а выходя из зала после просмотра «Чебурашки», люди будут напевать его песни.

«Точно знаю, что детские песни живут дольше, чем взрослые», — подытожил Сергей Жуков.

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