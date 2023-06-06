«Мне наплевать, как реагируют актеры на мои замечания»

В своих сериалах и фильмах Сергей Урсуляк говорит о прошлом, а в современности не видит обаяния. Режиссер сравнивает ЕГЭ с шоу «Угадай мелодию» и считает, что нынешним школьникам нужно смотреть советское кино. Об этом, а также о работе с Сергеем Маковецким, воспитании дочерей, отношении к актерам на съемочной площадке и многом другом Сергей Урсуляк рассказал «Известиям» после окончания X Забайкальского международного кинофестиваля в Чите, где он был председателем жюри.

«Фестивали нужны не только для продвижения картин»

— На пресс-конференции в день открытия кинофестиваля вас спросили об ожиданиях. Вы ответили, что хотите, чтобы было не противно и не стыдно смотреть. Какие у вас впечатления?

— Что-то было смотреть не противно, а что-то — стыдно. К сожалению, не всё ровно. Каждый фестиваль исходит из того, что у него есть. Не бывает идеальной программы. Всегда что-то лучше, что-то хуже. В целом сложилось из того, что наснимали люди, а мы это посмотрели. Так что мои опасения оправдались не полностью, но и надежды мои оправдались тоже не полностью .

Вообще, мне кажется, фестивали нужны не только для продвижения картин, но еще и очень хороши для городов — для среды, для ощущения жизни. Скажем, этот фестиваль много значит для Читы. В 10:00 собирается половина огромного зала. Это очень много! Ну вот заставь меня в 10 утра пойти в кино! А здесь люди приходят, смотрят. Я на улице обращаюсь к прохожему, и он сразу понимает, кто я и откуда, и очень радушно себя ведет.

— Это проблема кинофестивалей? Я имею в виду качество контента.

— Фестивалей много, а картин хороших всегда было мало, на всех не хватает. Хорошо, если в конкурсе одна-две приличных . Я помню, как на «Кинотавре» я был в жюри, возглавляла его Волчек Галина Борисовна, и мы до последней картины не понимали, как нам быть. Мы собирались несколько раз. Перед последним показом мы сделали это в очередной раз и договорились, что, вероятно, придется никому не давать главный приз. В итоге последняя картина его все-таки получила. Но мы не дали никому награду за женскую роль. Были большой скандал, обиды. Это «Кинотавр» все-таки — когда-то это был очень серьезный фестиваль. Вы думаете, что в Каннах всё одинаково хорошо? Нет, совсем не хорошо .

Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Режиссер Сергей Урсуляк

— Если говорить о фильмах, которые попадают в конкурсную программу фестивалей, вам что важнее — тема или художественное исполнение? Есть ощущение, что на зарубежных фестивалях награды получают картины, которые затрагивают проблемные темы, например о расовом неравенстве.

— Я считаю, любая тема должна быть адекватно раскрыта, ее нужно делать чистыми руками и не думать, что эта важная тема — индульгенция на то, чтобы сделать плохое кино . Очень много плохих фильмов про войну сделали, потому что люди думают, что она всё спишет. Это не так. Я не считаю, что за тему нужно давать приз, награждать или как-то поощрять.

— В России действительно снимается много фильмов о войне. Почему эта тема до сих пор актуальна?

— Потому что это одно из самых трагичных, с одной стороны, а с другой стороны, одно из самых высоких проявлений нашего народа. Поэтому естественно, что к этому тянутся. Война — это такое количество супердраматических историй ! Жизнь — очень талантливый драматург. И мы еще очень многого о войне не знаем, что еще предстоит открыть.

«Быть режиссером в кино и быть режиссером в театре — это две разных профессии»

— Действие в ваших картинах разворачивается в прошлом. Почему не снимаете про современность?

— Я берусь только за то, что мне интересно, — в этом мое огромное счастье . У меня нет проблем, нет мучительных раздумий: «Ох, как я хотел бы сделать современное кино, а у меня что-то не складывается». Современность для меня лишена обаяния. А в прошлом я его вижу.

— У вас недавно вышел фильм о войне «Праведник». В нем сыграл Сергей Маковецкий. Он снимался и во многих других ваших работах. С чем это связано?

— У меня не только Маковецкий снимается. Есть целая группа артистов, которые мне просто нравятся . Начиная новую работу, я, конечно, прежде всего думаю о них. Кто-то подходит, кто-то не подходит. У Маковецкого абсолютно потрясающая одаренность актерская, смелость. У него очень широкий диапазон. Поэтому обычно, когда я не понимаю, кто это должен играть, я зову Маковецкого . Так было многократно.

Кадр из фильма «Праведник» Фото: Централ Партнершип

— Вы сейчас ничего не снимаете и ставите спектакль в Театре Маяковского. Вы сказали об этом, что «подписались на кошмар». Почему?

— Кошмар, потому что быть режиссером в кино и быть режиссером в театре — это две разных профессии. И я, по сути, на старости лет осваиваю новую профессию. Я вижу, как стараются актеры, как они хотят, чтобы получилось . Ну и мне нужно как-то этому соответствовать. Я в течение многих лет занимался все-таки другой профессией, а именно — режиссурой кино.

— Чувствуете ли вы, что сериалы сейчас становятся популярнее кино?

— Я не знаю насчет популярности, просто это разные формы. То, что сериалы стали гораздо более качественными, — это очевидно совершенно. И то, что в сериалы пришло большое количество профессиональных режиссеров, сценаристов, актеров, что это делается не наспех, не на бегу, а серьезно, — это очевидно . Но я вижу, что и кино тоже люди смотрят. Тот же «Чебурашка» собрал какие-то бешеные деньги и огромное количество зрителей . Просто это разные формы общения со зрителем, но то, что уровень повышается и там и там, — безусловно.

— А с чем это связываете?

— Во-первых, с количеством. Всегда качество появляется там, где есть количество. Нельзя снять пять фильмов и получить пять хороших фильмов. Нужно снимать 150 фильмов, тогда получится пять хороших фильмов .

— Сериалы выходят в онлайн-кинотеатрах, которые переживают не самые простые времена. С платформ уходит западный контент, законы становятся строже. Как вы считаете, как выжить онлайн-кинотеатрам?

— Можно снимать много чего. Но уверяю, что самое страшное — это запрет говорить правду. Вот это самый страшный запрет для любого кино, а всё остальное — ерунда .

Съемочная группа на съемках фильма «Праведник» Фото: Централ Партнершип

— Вы сталкивались с этим?

— Нет. Опять же, потому что я, наверное, на том поле работаю или с такими людьми, которые ко мне относятся с огромным доверием и уважением, поэтому у меня это не происходило ни разу .

— А как вы относитесь к ограничениям и, наоборот, к мерам поддержки?

— Любые меры поддержки хороши. Это я знаю точно. А что касается ограничений, то поскольку я с ними не сталкивался, мне трудно сказать. Правда, надо отдать должное, при советской власти эти ограничения иногда приводили к огромным количествам шедевров, так что не знаю, ограничения ограничениям рознь .

— Например?

— Было огромное количество идеологических ограничений, однако каждый год выходило пять выдающихся картин . Как вы это можете объяснить? Вопрос в том, кому даются деньги, кто будет снимать и так далее.

— Сейчас столько же выдающихся картин выходит?

— Нет, конечно.

— А почему в советское время это было, а сейчас нет?

— Хорошие картины есть и сейчас. Просто изменился уровень, изменился зритель, в первую очередь, изменилась среда . Очень много изменилось в нашей стране. Например, система образования. Половина фильмов, которые выходили в семидесятые годы, сегодняшнему молодому зрителю просто непонятны. Они привыкли к облегченности. Начинать нужно с образования, с воспитания.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— ЕГЭ вы считаете облегчением?

— Я считаю, что ЕГЭ — это неправильно. Это всё «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером?», понимаете? Ерунда. Старая форма обучения была гораздо лучше . Дребедень, на мой взгляд, когда из трех ответов нужно выбрать правильный.

«Когда поймешь, что такое режиссура, сложно воспринимать кривляние современных звезд»

— Ваши дочери — актрисы. Если вам не понравилась какая-то их работа, как они вашу критику воспринимают?

— У нас абсолютно нормальные отношения. Они не воспринимают меня как режиссера, я надеюсь . Часто на меня обижаются, когда я о чем-то говорю, потому что я не умею сдерживаться, когда мне нравится. И, к сожалению, не умею сдерживаться, когда мне не нравится. Иногда это приводит к конфликтам. Но я с огромным уважением отношусь к ним и вижу, что ни одна, ни другая никогда не позволяют себе работать спустя рукава. Знаю, как они увлечены каждой работой. Ну а когда уж не получается, могу сказать: «Не нужно у него больше сниматься, не нужно с ним больше работать» . Это максимум, что я могу. Но не думаю, что это производит на них какое-то особое впечатление .

— А вам важно их мнение о ваших картинах?

— Да, их мнение мне крайне важно. И если говорить о том, чьим мнением я дорожу, то — своей семьи. Это мнение никогда не бывает восторженным, особенно на этапе производства. Я слышу часто от них такие вещи, которые мне никто не говорит, и для меня это крайне важно . Не всегда я соглашаюсь с ними, но у них трезвый взгляд, отсутствие пиетета, что «это папа — он пожилой». Или «это папа — он известный». Или «это же папа, давайте простим». У нас так не делается. У нас, я бы сказал, достаточно взвешенный, очень любящий и объективный взгляд на то, что мы делаем.

Артисты Александра Урсуляк и Владимир Жеребцов в спектакле-посвящении «Камерный театр. 100 лет» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Читала, что вы были против того, чтобы Александра строила актерскую карьеру. Это правда?

— Поскольку об этом Сашу спрашивают всё время, то по ходу жизни сначала были рассказы о том, что я ей не советовал идти в актрисы просто потому, что никакой папа — особенно папа, работающий в этой отрасли, — не желает дочерям становиться актрисами. Эта профессия редко приносит счастье. Поначалу был именно такой рассказ, но с течением времени папа стал всё больше превращаться в монстра, который дочку избивал, ломал ей руки, не пускал , кричал: «Ты бездарь, никогда не будешь актрисой!» и так далее. Ничего такого не было. Просто в случае с Дашей и в случае с Сашей на вопрос, хотел бы я, чтобы они пошли, я говорил категорически «нет». Но я никаких шагов, чтобы они не стали актрисами, не предпринимал. Просто я хотел бы, чтобы они были счастливы и не в такой зависимой профессии существовали. В результате Саша сразу пошла в актрисы, Даша еще отучилась, практически окончила РГГУ и потом тоже пошла в актрисы . Они сделали выбор по-разному, но самостоятельно. Повлиять на него я не мог никогда.

— А чем эта профессия так тяжела?

— Тяжела тем, что в тебе есть талант, который могут не заметить, могут пройти мимо, могут предпочесть кого-то другого, у тебя может не сложиться. Как бы ты хорошо ни сыграла, фильм может не получиться, спектакль может не стать хорошим. Это зависимость. И безденежье , конечно, тоже.

— А многие ведь думают, что актеры много зарабатывают.

— Нет. Какие-то актеры, очень узкий круг, действительно зарабатывают вполне прилично .

— Почему ваши дочки мало снимались у вас?

— Я не подбираю к актрисам или к актерам роли. Я подбираю актрис или актеров на роли. И когда я понимаю, что лучше, чтобы были одна или другая, я их абсолютно беззастенчиво беру . Но когда этого нет, зачем? Всё по-честному. У Даши была большая роль в «Тихом Доне». У Саши не очень большая в «Ненастье».

Актеры Сергей Епишев, Дарья Урсуляк и Михаил Тройник в спектакле «Ивонна, принцесса Бургундская» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Бывало такое, что вы как режиссер сделали строгое замечание, а они обиделись?

— Вполне допускаю, но мне совершенно наплевать на то, как реагируют актеры на мои замечания. Важно, чтобы они их выполняли. Обиделись, не обиделись — это пятое дело . Они для меня перестают быть дочками в тот момент, когда они на площадке. Совершенно по барабану их обиды. Обиделась? Пойди поплачь. Если я обидел незаслуженно, я извинюсь, но не как перед дочкой, а как перед актрисой. Это возможно с любым членом съемочной группы.

— А вы какой режиссер — строгий или, может, заботливый?

— Заботливый, но я могу быть и строгим. Я знаю, что я люблю работать в атмосфере спокойной и товарищеской и не люблю тех, кто эту атмосферу разрушает. Вот тогда я могу быть строгим . Но об этом лучше спрашивать у тех, кто со мной работает, а не у меня. Я-то всегда хороший и прав.

— Какие фильмы, по-вашему, хотя бы раз в жизни должен посмотреть каждый?