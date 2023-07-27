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Фурсенко рассказал о стратегических вопросах программы саммита РФ – Африка

Фурсенко рассказал о стратегических вопросах программы саммита РФ – Африка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На саммите Россия – Африка обсуждаются стратегические вопросы, которые волнуют всех участников мероприятия. Об этом 27 июля рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Это и вопросы климата, и вопросы селекции, если говорить о продовольствии, вопрос сохранения плодородных почв. И подготовка людей, которые способны правильно организовать агропромышленный комплекс», — сказал он «Известиям».

Фурсенко отметил, что нельзя забывать о стратегических вопросах, пока решаются текущие проблемы.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

В этот же день президент РФ Владимир Путин в рамках форума отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с Африканским континентом. Он подчеркнул, что России и странам Африки по силам радикально увеличить товарооборот. Президент добавил, что свыше половины поставок России в Африку составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

В ходе своего выступления Путин также подчеркнул, что потенциал Африки очевиден: рост ВВП стран континента превышает среднемировые показатели. Глава государства отметил, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Ранее, в середине июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

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