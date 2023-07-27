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В Совфеде поставили под сомнение проведение на Украине парламентских выборов

Сенатор Ковитиди: парламентские выборы на Украине в октябре 2023 года могут не состояться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Парламентские выборы на Украине в октябре 2023 года могут не состояться. Об этом 27 июля «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Конституционно предусмотренные в октябре выборы в Верховную раду состояться не смогут вследствие прекращения действия на территории Украины основного закона — конституции. Систематическое нарушение украинской властью конституционных принципов привело к утрате украинской государственности. Грубое попрание конституционных принципов «равноправия всех граждан независимо от национальности и других обстоятельств» ощутили на себе живущие на Украине русские, венгры, белорусы, и не только они», — сказала она.

Как отметила сенатор, закрепленная в конституции Украины «свобода личности и ее развития» реализуется исключительно за пределами страны, где вынуждены проживать украинцы.

«И сколько бы избирательных участков по миру ни разбросала нынешняя украинская власть, какие бы новые виды голосования ни придумывала — почтовые, телеграфные, электронные, виртуально-космические, — сам народ голосовать не будет. Никаких демократических стандартов на Украине нет и быть не может. Демократические выборы невозможны в стране, 30% населения которой уехало в другие государства, ногами проголосовав против существующего политического режима и его политического, экономического и финансового курса», — заявила Ковитиди.

Деятельность любых органов политической власти в утратившей независимость стране бессмысленна и носит лишь демонстративный характер, подчеркнула сенатор.

«В таком виде, как сейчас, Верховная рада никому не нужна — это бесполезный, безвольный политический организм, пожирающий огромные деньги. Осенние парламентские выборы не нужны украинской власти, доедающей остатки властного пирога. Процесс физического распада Украины уже запущен», — заключила она.

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В конце мая зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины вследствие поражения в военном противостоянии неизбежен. По мнению Медведева, Украина или медленно потеряет оставшиеся элементы госсуверенитета, или же распадется моментально.

13 июля политолог из США Джон Миршаймер предсказал, что Украина после победы России в конфликте потеряет половину своих территорий. Миршаймер считает, что после проигрыша Украины ей не найдется места в Евросоюзе и НАТО, потому что страна не сможет выполнить условия для вхождения ни в одну из организаций. У Украины также не будет возможностей для ведения боевых действия, чтобы вернуть потерянные земли. Именно такой сценарий видит политолог для страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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