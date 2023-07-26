Четыре вагона с серой загорелись на станции Сасово под Рязанью
Вагоны с серой загорелись на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области. Как сообщил источник «Известий» 26 июля, огонь охватил 80 кв. м площади поезда.
На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Причины возникновения огня выясняют правоохранители.
Ранее, 24 июля, на станции Подсолнечная в Московской области загорелась электричка. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших не было.